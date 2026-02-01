“내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

야구선수 출신 황재균(38)이 은퇴 후 일상을 공개하며 2세 욕심을 털어놨다.지난달 31일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에서는 최근 20년 야구 인생을 마무리한 황재균의 일상이 공개됐다.황재균은 지난해 12월 “그동안 응원해 주시고 사랑해 주셔서 감사하다”며 은퇴를 선언했다.그는 이날 방송에서 은퇴를 결심한 이유에 대해 “아쉽긴 한데 그래도 박수칠 때 떠나고 싶었다”며 “미련이 아예 없다면 거짓말이다. 나이가 들어갈수록 성적이 조금씩 안 나오니까 ‘그만할 때가 됐나’ 고민하다가 1군에서 마무리하기 위해 결정했다”고 밝혔다.이후 계획에 대해서는 “야구 쪽에서는 해설을 해보고 싶다. 또 제가 옷을 좋아해서 개인 브랜드를 만들어보고 싶은 생각도 있고, 불러주신다면 방송 활동도 열어두고 있다”고 말했다.이날 황재균은 22년지기 매니저의 자녀들을 보기 위해 매니저의 집을 찾았다.황재균이 이동 중에 아이들에 관심을 보이자 홍현희는 “아이를 좋아하느냐”고 물었다. 이에 황재균은 “엄청 좋아한다”고 답했다.매니저가 “황재균 주니어 태어나면 물고 빨고 장난 아닐 텐데”라고 하자, 황재균은 “아들 낳으면 야구 시키고 싶다”고 말했다. 이어 “우리 조카 태어나지 않았나. 나도 ‘내 아이 낳고 싶다’는 생각을 엄청 많이 했다”고 털어놔 눈길을 끌었다.황재균은 매니저 집에 도착한 뒤 아이들의 눈높이에 맞춘 놀이를 하며 입가에 ‘삼촌 미소’를 띄워 보는 이들까지 미소 짓게 했다.한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나, 2024년 이혼했다. 당시 양측은 “서로 다름을 극복하지 못해 별거 끝에 이혼에 합의했다”고 밝혔다.온라인뉴스부