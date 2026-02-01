‘차은우와 한솥밥’ 김선호, 탈세 의혹에 “고의 아냐…폐업 진행 중”

배우 김선호가 28일 서울 성동구 에스팩토리에서 열린 ‘보테가 베네타 2026 여름 프라이빗 뷰 포토콜’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.1.28 뉴스1

배우 김선호(39)가 소속사와 별개로 법인을 운영하며 탈세를 저질렀다는 의혹이 제기된 가운데 소속사 판타지오는 이를 전면 부인하며 의혹과 선을 그었다.김선호의 소속사 판타지오는 1일 공식 입장을 내고 “현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다”며 “김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.이어 “보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다”라며 “다만, 판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다”고 설명했다.앞서 스포츠경향은 김선호가 2024년 1월 서울 용산구 자택 주소지에 본인을 대표이사로 둔 공연기획사 법인을 설립했고, 이 법인에 전문 경영인 없이 부모를 이사진에 앉혔다고 보도했다.또 김선호가 법인 자금으로 부모에게 매달 수백만원에서 수천만원의 월급을 지급했으며 이 법인으로부터 월급을 받은 부모는 매달 다시 김선호에게 월급을 이체했다고 스포츠경향은 전했다. 김선호 부모가 법인카드로 생활비와 유흥비를 결제했고, 법인 명의 고급 수입차를 개인 용도로 타고 다녔다고도 했다.김선호는 지난해 3월 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 소속사이기도 한 판타지오와 전속계약을 맺었다.최근 차은우는 지난해 서울지방국세청 조사4국으로부터 탈세 혐의로 고강도 조사를 받은 뒤 200억원 넘는 세금 추징 통보를 받은 사실이 알려져 논란을 휩싸였다.차은우의 탈세 의혹과 관련 판타지오는 “현재 제기된 사안은 세무 당국의 절차에 따라 사실관계가 확인 중인 단계로, 소속사와 아티스트는 각각의 필요한 범위 내에서 충실히 조사에 임하고 있다. 향후 법적·행정적 판단이 명확해질 경우, 그 결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다”고 밝힌 바 있다.이정수 기자