[서울데이터랩]에테나 OKX 토큰 폼 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각을 기준으로 암호화폐 시장에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 에테나입니다. 에테나는 현재 1038원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 1.37%로 나타났습니다. 24시간 등락률은 2.78%로, 최근 24시간 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 6643억 9645만 원으로, 시장에서 활발한 거래가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 에테나의 시가총액은 7조 1528억 원으로, 시가총액 순위는 28위를 기록하고 있습니다.두 번째로 주목할 만한 종목은 OKX 토큰입니다. OKX 토큰은 현재 27만 4630원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 1.10%입니다. 24시간 등락률은 2.87%로, 에테나와 마찬가지로 상승세를 유지하고 있습니다. 24시간 거래량은 5922억 1215만 원이며, 시가총액은 5조 7672억 원으로, 시가총액 순위는 32위에 자리하고 있습니다.세 번째로 상승률이 높은 종목은 폼입니다. 폼은 현재 5435원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.97%입니다. 24시간 등락률은 5.65%로, 단기적으로 상당한 상승세를 기록하고 있습니다. 24시간 거래량은 594억 6334만 원이며, 시가총액은 2조 755억 원으로, 시가총액 순위는 64위입니다.비트겟토큰은 현재 6755원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.84%입니다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 현재 312원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.72%입니다. 이들 종목은 짧은 시간 내에 비교적 안정적인 상승세를 보이고 있습니다.같은 시각 솔라나는 28만 4336원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.69%입니다. 비트텐서는 45만 3019원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.69%로 나타났습니다. 니어프로토콜은 3433원으로 1시간 등락률은 0.66%입니다. 한편, 카이아는 208원에 거래되며 1시간 등락률은 0.65%로 기록되었습니다. 크로노스는 359원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.46%입니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자