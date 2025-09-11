logo
[서울데이터랩]펌프 아발란체 맨틀 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 11 08:43 수정 2025 09 11 08:43
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 펌프가 24시간 동안 17.58% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 펌프의 현재 가격은 7.79원으로, 시가총액은 2조 7577억 원에 달한다. 펌프는 높은 거래량과 시가총액을 기록하며 상승세를 이어가고 있다.

아발란체는 13.16% 상승률을 보이며 뒤를 이었다. 아발란체의 가격은 4만 720원이며, 시가총액은 17조 1954억 원에 달한다. 아발란체는 스마트 계약 플랫폼으로, 빠른 거래 속도와 확장성을 제공하는 특징이 있다.

맨틀은 12.25% 상승하여 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 맨틀의 가격은 2059원이며, 시가총액은 6조 6989억 원이다. 맨틀은 블록체인 기술을 활용하여 데이터 관리를 혁신적으로 개선하는 것을 목표로 한다.

온도 파이낸스는 7.47% 상승하며 주목받고 있다. 온도 파이낸스의 가격은 1420원이며, 시가총액은 4조 4877억 원이다. 온도 파이낸스는 탈중앙화 금융 서비스를 제공하여 사용자에게 다양한 금융 옵션을 제공한다.

엠와이엑스 파이낸스는 6.71% 상승했다. 엠와이엑스 파이낸스의 가격은 2만 3431원이며, 시가총액은 4조 6186억 원이다. 이 플랫폼은 다양한 금융 상품을 제공하여 투자자들에게 선택의 폭을 넓혀주는 역할을 한다.



한편, 피스 네트워크는 5.61% 상승하며 시장의 관심을 끌었다. 같은 시각 방귀코인은 5.11%의 상승률을 기록했다. 레이디움은 4.43% 오르며 투자자들의 주목을 받았고, 세이는 4.24% 상승했다. 렌더토큰은 4.07% 상승하며 시장의 흐름을 이어갔다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
