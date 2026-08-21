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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 08 21 09:16 수정 2026 08 21 09:16
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21일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색비율 23.32%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 26만8500원으로 전일 대비 0.92% 하락했고, SK하이닉스(000660)는 검색비율 21.28%로 2위를 기록하며 169만7000원으로 0.35% 상승했다. 두 종목의 검색비율 합계는 44.60%로, 개장 직후 시장의 시선이 반도체 대표주에 몰린 모습이다.

검색 상위권 종목들의 주가 흐름은 전반적으로 약세가 우세했다. 3위 삼성전기(009150)는 133만원으로 4.73% 내렸고, 4위 두산에너빌리티(034020)는 7만5400원으로 0.66% 하락했다. 5위 현대차(005380)는 40만8000원으로 2.28% 밀렸으며, 6위 SK스퀘어(402340)도 109만4000원으로 2.58% 약세를 나타냈다. 반면 7위 NAVER(035420)는 22만500원으로 0.46% 상승해 제한적이나마 강세를 보였다.

낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 알테오젠(196170)은 32만2000원으로 5.15% 하락해 상위 20개 종목 가운데 두드러진 약세를 보였고, 에코프로(086520)는 4.43%, 한미반도체(042700)는 3.99%, LG이노텍(011070)은 3.92%, LS ELECTRIC(010120)은 3.77%, 한화오션(042660)은 3.73% 각각 내렸다. 삼성SDI(006400)도 48만5000원으로 2.90% 하락하며 2차전지 관련주의 부진한 흐름을 반영했다.

개별 종목 가운데서는 중소형주의 상승 탄력이 눈에 띄었다. 더본코리아(475560)는 1만9230원으로 9.89% 급등했고, 삼양바이오팜(0120G0)은 6만2100원으로 10.50% 올라 상위권 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 삼성전자우(005935)도 19만4000원으로 1.46% 상승해 보통주와 차별화된 흐름을 보였다.

거래 측면에서는 삼성전자가 122만4155주로 가장 활발했고, 삼성전자우가 42만6465주, 두산에너빌리티가 37만9741주, SK하이닉스가 23만137주를 기록했다. 개장 초반 검색과 거래가 동시에 몰린 종목은 삼성전자와 SK하이닉스로, 지수 영향력이 큰 반도체주 흐름이 이날 장 초반 투자심리를 좌우하는 핵심 변수로 읽힌다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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