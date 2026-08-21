logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

의정부 아파트서 40·50대 형제 숨진 채 발견…동생 몸엔 타살 흔적

이보희 기자
입력 2026 08 21 15:04 수정 2026 08 21 16:12
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


경기 의정부시의 한 아파트에서 남성 2명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나선 가운데, 두 사람이 형제인 것으로 파악됐다.

21일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 10시쯤 의정부시에 있는 15층짜리 아파트에서 “사람이 떨어졌다”는 신고가 접수됐다.

현장에서는 15층 거주자인 50대 남성 A씨가 심정지 상태로 발견돼 119에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

당국은 A씨의 주거지를 확인하기 위해 출입문을 강제로 개방했다가 방에서 A씨의 남동생인 40대 B씨가 숨져 있는 것을 발견했다.

B씨의 몸에는 자상 등 타살 흔적이 있던 것으로 전해졌다.

경찰은 두 사람이 해당 세대에서 함께 거주해 온 것으로 파악했다.

현장 감식에서는 외부 침입 흔적이 확인되지 않았다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
두 사망자의 관계는 무엇인가?
TodayBest

  1. “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

    thumbnail - “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

  2. “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

    thumbnail - “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

  3. 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

    thumbnail - 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

  4. ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

    thumbnail - ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

  5. ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

    thumbnail - ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

  6. “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

    thumbnail - “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved