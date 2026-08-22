“테슬라, 사고 때 문 안 열릴 위험”…중국서 298만대 리콜

사진은 17일 테슬라 매장 모습. 2026.08.17. 뉴시스

테슬라가 충돌 사고 시 문이 열리지 않을 수 있는 매립형 전동식 손잡이의 안전 문제로 중국에서 약 300만대 규모의 리콜에 나선다.21일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 중국 국가시장감독관리총국은 전기차에 적용된 매립형 문손잡이에 안전상 문제가 있다고 판단해 테슬라를 비롯한 9개 전기차 업체에 리콜을 명령했다.테슬라의 리콜 대상은 약 298만대로 이번 리콜 대상 차량 가운데 가장 큰 비중을 차지한다.테슬라 차량에 적용된 매립형 전동식 손잡이는 평소 차체 안쪽에 들어가 있다가 작동하는 방식이다. 외관이 매끄럽다는 장점이 있지만 충돌 사고로 차량 전력이 끊기면 손잡이가 작동하지 않아 탑승자가 차량에서 빠져나오거나 외부 구조대가 문을 여는 데 어려움을 겪을 수 있다는 지적이 이어져 왔다.블룸버그는 앞서 테슬라 차량이 충돌한 뒤 화재가 발생한 사고에서 구조대원이 문을 열지 못해 최소 15명이 숨진 것으로 파악됐다고 보도한 바 있다.테슬라는 이번 리콜을 통해 사고 발생 후 창문이 자동으로 내려가도록 하는 소프트웨어를 추가하고, 비상시 사용할 수 있는 수동 개폐 장치의 위치를 알리는 라벨도 부착할 예정이다.중국 당국은 테슬라뿐 아니라 샤오미 등 다른 전기차에서도 관련 사고가 발생하자 올해 초 매립형 손잡이를 금지했다.이번 리콜 대상은 총 9개 완성차 업체의 427만대에 달한다. 동일한 품질 문제로 실시된 중국 내 리콜 가운데 최대 규모다.업체별로는 테슬라가 298만대로 가장 많고 샤오미 39만 440대, 립모터 37만 1200대, 샤오펑 26만 4840대, 지커 9만 2660대 등이 뒤를 이었다.미국에서도 테슬라 차량의 문 개폐 문제에 대한 조사가 진행 중이다. 미 도로교통안전국(NHTSA)은 모델Y의 탑승자 갇힘 현상을 조사하고 있으며, 의회에서는 신차에 수동 문 열림 장치를 의무화하는 내용의 법안도 발의됐다.미국 시민단체 자동차안전센터의 마이클 브룩스 이사는 한 국가에서 리콜이 이뤄질 경우 제조사가 다른 국가에서도 관련 조치를 검토하는 것이 일반적인 절차라며 미국에서도 유사한 리콜이 이어질 가능성을 내다봤다.김유민 기자