“러시아에 북한군 8500명…우크라 공격할 드론부대도”

29일(현지시간) 러시아 관영 리아 노보스티 통신은 “러시아군과 북한군 합동 전투 작전 영상”이라며 64초짜리 시각 자료를 공개했다. 통신은 이어 “북한군이 우크라이나군으로부터 쿠르스크 수잔스키 지역을 해방하는 작전에 참여했다”라고 전했다. 사진은 관련 영상 일부. 2025.4.29 리아 노보스티

러시아에 파병된 북한군이 현재 약 8500명 규모이며 이 가운데 우크라이나 내 표적을 정찰·공격할 수 있는 드론 운용병 400명이 포함돼 있다는 우크라이나 정보당국의 주장이 나왔다.21일(현지 시간) 미국 CNN에 따르면 바딤 스키비츠키 우크라이나 국방정보총국(HUR) 부국장은 현재 러시아에 배치된 북한군이 약 8500명이며 주로 러시아 쿠르스크 지역에 주둔하고 있다고 밝혔다.스키비츠키 부국장은 파병 북한군 가운데 공병과 지뢰 제거 인력이 약 1000명, 드론 운용병이 약 400명이라고 주장했다.특히 북한군이 운용하는 드론은 우크라이나 내부의 목표물을 정찰하거나 공격하는 데 사용될 가능성이 크다고 설명했다. 드론 운용병 상당수는 기존 파병 과정에서 직·간접적으로 운용 경험을 쌓은 것으로 전해졌다.북한군은 우크라이나 영토에 직접 투입되기보다 러시아 후방 진지를 보강해 러시아군 병력이 우크라이나 전선에 투입될 수 있도록 지원하는 역할을 맡을 것으로 분석됐다.스키비츠키 부국장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 9월 김정은 북한 국무위원장과 만날 경우 최대 5만명의 추가 병력 지원을 요청할 가능성도 있다고 주장했다.북한은 2024년 10월 러시아 쿠르스크 지역에 약 1만명 규모의 병력을 처음 파병한 것으로 추정된다. 우크라이나 당국은 지금까지 러시아에 배치됐거나 순환 배치된 북한군이 누적 약 2만 5000명에 달하는 것으로 보고 있다.북한의 대러시아 군사 지원은 병력뿐 아니라 미사일 분야로도 확대된 것으로 전해졌다.스키비츠키 부국장은 북한이 지난해 8월 이전까지 KN-23 또는 KN-24 탄도미사일 최소 150발을 러시아에 제공했으며 추가로 120발을 공급하기로 했다고 주장했다.또 북한이 병력과 탄약을 제공하는 대가로 러시아에 S-400 방공체계를 요구했으며 이미 판치르 지대공 미사일 시스템을 넘겨받은 것으로 파악하고 있다고 밝혔다.김유민 기자