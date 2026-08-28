[서울데이터랩]코스피, 장초반 약세 이어 6840선 하회…외국인·기관 동반 순매도

코스피가 28일 장 초반 하락 출발한 뒤 약세를 이어가고 있다.28일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6912.37보다 80.10포인트(1.16%) 내린 6832.27을 기록했다. 지수는 6846.54에 출발해 장중 6873.48까지 올랐지만, 6823.79까지 밀리며 낙폭을 키웠다.개장 직후 코스피는 전 거래일 대비 0.95% 내린 6846.54로 출발했고, 오전 초반에는 집계 시점에 따라 6841.53~6871.40 범위에서 0.59~1.02% 하락 흐름을 나타냈다. 전날 1.53% 상승했던 반등분을 일부 되돌리며 매도 우위 장세가 형성된 것으로 풀이된다.투자자별로는 개인이 653억원 순매수했지만 외국인이 236억원, 기관이 819억원 순매도했다. 프로그램 매매도 차익거래 34억원 매도 우위, 비차익거래 652억원 매도 우위로 전체 686억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 하락 종목 수가 상승 종목 수를 웃돌았다. 유가증권시장에서는 상승 331종목, 보합 92종목, 하락 452종목으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들은 대체로 약세였다. 삼성전자(005930)가 26만1000원으로 1.88% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 169만2000원으로 2.20% 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 36만5500원으로 1.35% 밀렸고, 삼성생명(032830)과 삼성물산(028260)도 각각 1.79%, 1.20% 내렸다. 삼성바이오로직스(207940)는 148만2000원으로 7.03% 급락해 대형주 가운데 낙폭이 두드러졌다. 반면 삼성전기(009150)는 141만8000원으로 2.38% 올랐고 현대차(005380)도 40만2000원으로 1.01% 상승했다.종목별로는 개장 초반 신풍제약이 23.64% 오른 1만930원, 아센디오가 21.66% 오른 4550원, 신풍제약우가 16.36% 오른 1만5650원을 나타냈다. 반면 SK디앤디는 9.05% 내린 4170원, 삼성바이오로직스는 7.03% 내린 148만2000원, SK아이이테크놀로지는 5.76% 내린 1만7170원에 거래됐다.코스닥은 하락 출발 뒤 장초반 강보합 또는 상승 전환 흐름을 보였다. 오전 초반 집계에서는 838.68~839.10 수준에서 0.12~0.17% 오른 모습이 확인됐다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 장초반 1380.10원~1380.85원 수준에서 움직였다.최근 코스피는 24일 6696.96으로 급락한 뒤 25일부터 27일까지 3거래일 연속 올라 6912.37까지 회복했지만, 이날 다시 하락하며 변동성이 이어지는 모습이다. 이날 거래량은 1910만주, 거래대금은 1조6113억2700만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자