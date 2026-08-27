“반려견이 1억 기부”…‘아너 소사이어티’ 회원됐다 [이슈픽]

익명의 기부자, 반려견 이름으로 1억원 기부

동군·이랑·우리·하리, 부산 417호 이름 올려

부산사랑의열매 이수태 회장(왼쪽)과 부산W아너 변희자 회장이 하리와 우리를 각각 안고 있다. 부산사회복지공동모금회 제공

사랑의열매는 반려동물 이름으로 매월 2만원 이상을 정기 기부하는 ‘착한펫’ 프로그램도 운영하고 있다. 대구 남구청 제공

부산에서 익명의 기부자가 자신의 반려견 4마리의 이름으로 1억원을 기부했다.26일 부산사회복지공동모금회는 전날 부산사랑의열매에서 익명 기부자의 반려견 ‘동군·이랑·우리·하리’의 아너 소사이어티 가입식을 진행했다고 밝혔다. 아너 소사이어티는 사랑의열매가 운영하는 1억원 이상 고액 기부자 모임이다.기부자는 1억원을 기부하면서 자신이 사랑하는 반려견들의 이름으로 회원에 가입하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 이에 동군·이랑·우리·하리는 부산 417호 아너 소사이어티 회원으로 이름을 올렸다.동군과 이랑은 기부자가 2003년부터 가족처럼 함께했던 반려견으로 현재는 세상을 떠난 것으로 전해졌다. 우리와 하리는 2020년 유기견 보호센터에서 입양해 현재까지 함께 생활하고 있다.기부금은 반려동물과 함께 생활하는 저소득 주민을 위한 사회복지 사업에 사용될 예정이다. 기부자는 “반려견을 통해 받은 긍정적인 기운을 어려운 이웃과도 나누고 싶어 사랑하는 동군·이랑·우리·하리의 이름으로 기부하게 됐다”고 밝혔다.이수태 부산사랑의열매 회장은 “지금은 곁을 떠난 동군, 이랑과 현재 함께하고 있는 우리, 하리 이름으로 전해지는 뜻깊은 성금이 반려동물과 함께 살아가는 어려운 이웃들에게 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.사랑의열매는 반려동물 이름으로 매월 2만원 이상을 정기 기부하는 ‘착한펫’ 프로그램도 운영하고 있다. 성금은 도움이 필요한 취약계층과 반려동물을 위해 사용된다.한편 아너 소사이어티는 1억원 이상을 기부했거나 5년 내 납부를 약정한 개인 고액 기부자 모임으로, 2007년 12월 사회복지공동모금회가 설립했다.연예계에서는 방송인 현영이 2009년 아너 소사이어티 회원으로 가입하며 ‘연예인 1호’로 이름을 올렸다. 그는 전체 회원 기준으로도 12번째 가입자에 해당하는 초기 멤버다.이후 박효신, 아이유, 수지, 윤아, 신민아, 박보영, 김보성, 다니엘 헤니, 서장훈, 김연아, 박지성, 정근우, 박인비 등 연예 및 스포츠 분야 유명 스타들이 아너 소사이어티 회원으로 가입하며 기부 문화 확산을 이어가고 있다.이보희 기자