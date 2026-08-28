권상우, 미국서 매장 입장 거부 당하자…“아시아 스타 몰라봐”

사진=유튜브 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처

사진=유튜브 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처

사진=유튜브 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처

배우 권상우가 미국 현지에서 평소 애정하던 패션 브랜드 매장을 방문했다가 입장을 거절당했다.권상우는 최근 아내인 배우 손태영이 운영하는 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’을 통해 미국 뉴욕에서의 일상을 공개했다. 영상 속 그는 평소 가장 좋아하는 패션 브랜드 매장을 발견하자 “내 최애 브랜드”라며 아이처럼 들뜬 마음을 감추지 못하고 매장 앞으로 향했다.하지만 기대와 달리 매장에 입장할 수 없었다. 마감 시간이 임박했다는 이유로 입장이 가로막힌 상황을 설명하며 손태영은 “저희 왔는데 (마감이) 10분 남았다고 안 들여보내 주더라”며 아쉬움을 토로했다.이어 “우리 뉴저지에서 왔다고 10분 만에 고르겠다고 했는데도 안 된다더라. 아시아의 스타를 몰라봤다”고 유쾌한 농담을 던지며 남편 권상우를 위로했다.권상우 역시 아쉬움을 감추지 못하며 “뺀찌 먹었다(거절당했다). 10분 뒤에 닫는다 해서 5분 안에 산다고 했는데 안 된다고 하더라”라고 털어놨다.매장 입장에 실패한 두 사람은 아쉬움을 달래기 위해 인근의 한 카페로 발걸음을 옮겼으나, 이곳에서도 입장은 쉽지 않았다. 손태영은 “여기도 2분 뒤에 닫는다더라. 그래서 앉아서 못 먹는다”며 거듭된 마감 시간 제한으로 인해 결국 음료를 테이크아웃해 발길을 돌려야 했다.한편 손태영과 권상우는 지난 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 2019년부터 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활 중이며, 유튜브 등 개인 채널을 통해 미국 생활을 전하고 있다. 권상우는 한국과 미국을 오가며 기러기 아빠 생활을 하고 있는 것으로 알려졌다.강경민 기자