[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

28일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주의 약세와 인터넷·제약·산업재 종목의 개별 강세가 맞물리며 종목별 차별화 장세가 나타나고 있다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 20.98%를 기록했지만 주가는 26만2250원으로 전일 대비 3750원(-1.41%) 내렸다. 장 초반 시가는 26만2500원, 장중 저가는 26만2000원이다.검색 비중 2위 SK하이닉스(000660)도 16.57%의 높은 관심을 받았지만 주가는 169만4000원으로 3만6000원(-2.08%) 하락했다. 시가는 170만4000원, 장중 저가는 169만3000원까지 밀렸다. 시가총액 상위 반도체주가 동반 약세를 보이면서 개장 초반 투자심리도 다소 신중한 모습이다.반면 일부 대형주는 강세를 보이고 있다. 삼성전기(009150)는 141만7000원으로 3만2000원(+2.31%) 상승했고, 현대차(005380)는 40만2500원으로 4500원(+1.13%) 올랐다. NAVER(035420)는 22만6500원으로 1만원(+4.62%) 뛰며 검색 상위 종목 가운데 두드러진 상승폭을 나타냈다. SK텔레콤(017670)도 10만1900원으로 2800원(+2.83%), 효성중공업(298040)은 317만원으로 9만1000원(+2.96%) 상승했다.개별 종목 중에서는 신풍제약(019170)의 급등세가 눈에 띈다. 신풍제약은 1만400원으로 1560원(+17.65%) 급등하며 검색 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 한화오션(042660)은 9만100원(+0.56%), 삼성중공업(010140)은 2만1300원(+1.43%), LG전자(066570)는 19만9100원(+0.40%)으로 각각 오름세를 나타냈다.반대로 바이오와 일부 2차전지·지주 종목은 약세를 보였다. 삼성바이오로직스(207940)는 148만8000원으로 10만6000원(-6.65%) 급락했고, SK스퀘어(402340)는 105만3000원으로 1만5000원(-1.40%) 내렸다. POSCO홀딩스(005490)는 33만5500원(-1.18%), 에코프로(086520)는 9만700원(-1.41%), 알테오젠(196170)은 31만원(-0.48%), 대한광통신(010170)은 1만4780원(-0.54%)을 기록했다.보합권 흐름을 보이는 종목도 있다. 두산에너빌리티(034020)는 8만5900원, 삼성SDI(006400)는 56만9000원, LS ELECTRIC(010120)은 21만9500원으로 모두 전일과 같은 수준에서 거래되고 있다. 특히 두산에너빌리티와 LS ELECTRIC은 장 초반 각각 16만주, 4만주 이상의 거래량을 기록하며 수급 공방이 이어지는 모습이다.종합하면 개장 초반 검색상위 종목군에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대표주의 조정에도 불구하고 NAVER, 신풍제약, 효성중공업 등 개별 종목으로 매수세가 분산되는 양상이 확인된다. 투자자 관심은 지수 방향성보다는 종목별 재료와 수급 변화에 더욱 쏠리는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자