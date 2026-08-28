[마감시황]코스닥 838.41 마감, 개인 매수에 강보합…상위주는 혼조

코스닥지수가 개인 매수세에 힘입어 강보합으로 거래를 마쳤다. 28일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 0.76포인트(0.09%) 오른 838.41에 마감했다. 이날 지수는 835.23에 출발해 장중 840.85까지 올랐고, 829.59까지 밀리기도 했다.수급별로는 개인이 981억원어치를 순매수했다. 반면 외국인은 938억원, 기관은 34억원어치를 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 6억원 매도 우위, 비차익거래가 929억원 매도 우위로 집계되며 전체적으로 936억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 알테오젠(196170)은 2.73% 오른 32만원에 마감했고 에코프로비엠(247540)은 0.17% 상승한 11만8200원을 기록했다. HLB(028300)는 1.55% 올랐고 파마리서치(214450)는 6.71% 급등했다. 반면 에코프로(086520)는 1.96% 내린 9만200원, 레인보우로보틱스(277810)는 3.18% 하락한 45만6000원에 거래를 마쳤다. 주성엔지니어링(036930)과 원익IPS(240810), 이오테크닉스(039030)도 나란히 약세였다.시장 전반에서는 상승 종목이 하락 종목을 웃돌았다. 코스닥시장에서는 957개 종목이 올랐고 690개 종목이 내렸다. 보합은 83개였으며 상한가 종목은 6개, 하한가 종목은 없었다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 모아데이타는 30.00% 오른 312원으로 상한가를 기록했고 코이즈는 29.98%, 에이에프더블류는 29.97%, 캔버스엔은 29.92%, 에스피소프트는 29.90% 상승했다. 반면 씨이랩은 12.21% 내린 1만2730원, 알에프세미는 12.17% 하락한 101원, 해치텍은 10.27%, 와이씨는 9.13%, 큐리언트는 8.97% 내렸다.이날 코스닥 거래량은 4억7086만4000주, 거래대금은 4조9378억8600만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 630.99다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자