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과즙세연, 향정신성수면제 투약 혐의…BJ 연인과 나란히 입건

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026 09 01 20:52 수정 2026 09 02 17:44
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BJ 케이와 과즙세연. BJ 케이 방송 캡처
BJ 케이와 과즙세연. BJ 케이 방송 캡처


유명 BJ 과즙세연(본명 인세연·26)이 연인인 BJ 케이(본명 박중규·37)와 함께 향정신성의약품을 복용한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 확인됐다. 케이의 수사 사실은 앞서 알려졌지만 과즙세연까지 함께 입건된 사실이 드러난 것은 이번이 처음이다.

1일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 과즙세연과 케이 등 3명을 마약류관리법 위반 혐의로 지난 7월 30일 입건해 조사하고 있다.

이들은 향정신성의약품으로 분류되는 수면제를 복용한 혐의를 받는다.

경찰은 케이가 지인을 통해 해당 수면제를 대리처방받은 뒤 복용한 것으로 보고 구체적인 처방·복용 경위를 조사하고 있다. 과즙세연이 어떤 경위로 약물을 복용했는지 등 세부 내용은 공개되지 않았다.

케이는 지난달 자신의 ‘수면제 대리처방’ 관련 입건 사실이 알려지자 개인 라이브 방송에서 경찰 조사를 받은 사실을 인정한 바 있다.

2012년 인터넷 방송을 시작한 케이는 1일 기준 유튜브 구독자 약 70만 6000명을 보유하고 있다. 과즙세연은 2024년 방시혁 하이브 의장과 미국 로스앤젤레스 베벌리힐스에서 함께 있는 모습이 포착되며 이름이 알려졌다.

권윤희 기자
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