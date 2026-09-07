[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

7일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 강세 흐름이 두드러지고 있다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.71%를 기록했고, 주가는 전일 대비 1만원 오른 26만5500원으로 3.91% 상승 중이다. 장중 시가는 26만7000원, 고가는 26만7500원, 저가는 26만5500원이다.검색 2위 SK하이닉스(000660)도 19.12%의 높은 검색 비율을 기록하며 173만7000원에 거래되고 있다. 전일보다 9만원 오른 수준으로 상승률은 5.46%다. 시가와 현재가가 같고, 장중 174만7000원까지 오르며 반도체 대형주 전반에 대한 투자자 관심이 집중되는 모습이다.검색 상위권에서는 삼성전기(009150)와 한미반도체(042700)도 각각 4.00%, 6.52% 상승하며 강세를 보였다. LG전자(066570)는 21만8000원으로 8.19% 올라 주요 대형주 가운데 상대적으로 높은 상승률을 나타냈고, SK스퀘어(402340)도 6.05% 상승한 110만4000원에 거래됐다. 현대차(005380)는 1.30% 오른 38만8500원, NAVER(035420)는 0.23% 오른 21만4000원으로 비교적 완만한 상승 흐름을 보였다.개별 종목 가운데서는 두산퓨얼셀(336260)이 가장 두드러졌다. 두산퓨얼셀은 4만9100원으로 11.97% 급등했고 거래량도 24만7737주를 기록했다. LS ELECTRIC(010120)은 3.94% 오른 20만3000원, 로보티즈(108490)는 1.15% 오른 30만8000원, HLB(028300)는 0.44% 오른 3만3900원으로 집계됐다. 에코프로(086520)도 0.24% 상승하며 강보합권에 머물렀다.반면 일부 2차전지와 조선, 바이오 종목은 약세를 나타냈다. 삼성SDI(006400)는 54만5000원으로 0.55% 하락했고, 알테오젠(196170)은 28만7000원으로 0.52% 밀렸다. 한화오션(042660)은 0.35% 내린 8만6500원, 삼성중공업(010140)은 1.40% 하락한 2만1100원, POSCO홀딩스(005490)는 0.74% 내린 33만4500원에 거래됐다.전체적으로 개장 초반 검색상위 종목은 반도체와 전기전자 대형주에 매수세가 유입되며 지수 견인 기대를 높이는 반면, 일부 2차전지와 조선 관련 종목은 차익실현성 매물에 상대적으로 부진한 흐름을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자