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백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

입력 2026 09 07 06:29 수정 2026 09 07 06:29
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배우 백진희가 데뷔 초 이중계약으로 사기 피해를 본 사연을 공개했다. 백진희 유튜브 채널 캡처
배우 백진희가 데뷔 초 이중계약으로 사기 피해를 본 사연을 공개했다. 백진희 유튜브 채널 캡처


배우 백진희(36)가 내년 1월 비연예인 연인과 결혼한다.

7일 한 연예매체에 따르면 백진희는 2027년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

예비 신랑은 캐나다에 거주하는 직장인으로 알려졌다. 두 사람은 장거리 연애를 이어온 끝에 결혼을 결심했으며, 결혼 후에는 캐나다와 서울을 오가며 신혼생활을 할 것으로 전해졌다.

두 사람을 잘 아는 한 관계자는 해당 매체에 “장거리 연애로 몸은 힘들었지만 서로를 향한 애틋한 마음이 컸다”며 “서로를 만나 정서적인 안정감을 느끼면서 결혼까지 결심하게 됐다”고 말했다.

백진희는 결혼 후에도 배우 활동을 계속할 예정이다.

2008년 영화 ‘사람을 찾습니다’로 데뷔한 백진희는 2011년 MBC 시트콤 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’을 통해 얼굴을 알렸다.

이후 드라마 ‘금 나와라 뚝딱!’ ‘기황후’ ‘오만과 편견’ ‘내 딸, 금사월’ 등에 출연했다. 올해 초에는 MBC 드라마 ‘판사 이한영’에서 정의감 넘치는 기자 역을 맡았으며, 최근 유튜브 채널 ‘지니이즈백’을 개설해 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
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