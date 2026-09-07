[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 급등세…스카이랩스·삼익제약 상한가

7일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목 전반이 강세를 나타내고 있다. 거래량 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 보이는 가운데, 일부 종목은 상한가까지 치솟으며 단기 매수세가 집중되는 모습이다.거래량 1위는 JW신약(067290)으로 4820만2895주가 거래됐고, 주가는 3645원으로 전일 대비 11.64% 상승했다. 좋은사람들(033340)도 3386만3053주의 거래량을 기록하며 614원, 11.43% 오른 수준에서 움직이고 있다. 특히 스카이랩스(386380)는 2900만2782주가 거래되며 3만550원으로 상한가를 기록했고, 거래대금도 76만5931에 달해 시장의 관심이 집중됐다.개별 종목별로는 삼익제약(014950)이 8780원으로 29.88% 올라 상한가를 기록했고, 삼미금속(012210)은 1만270원으로 22.99% 급등했다. 모아라이프플러스(142760)는 20.38%, 매드업(0039P0)은 19.32%, 동일스틸럭스(023790)와 KS인더스트리(101000)도 각각 14%대 상승률을 나타냈다. 모아데이타(288980), TPC로보틱스(048770), SY동아(041930), 신스틸(162300), 알트(459550) 등도 8~12%대 강세를 이어갔다.시가총액 상위 거래종목 중에서는 대한광통신(010170)이 1만3440원으로 3.31% 상승했고, 원익홀딩스(030530)는 2만2700원으로 0.89% 올랐다. 빛과전자(069540)와 서산(079650), 동양파일(228340)도 나란히 오름세를 보이며 장중 투자심리가 비교적 양호한 흐름을 이어가는 분위기다.다만 거래상위 종목 상당수는 PER와 ROE 지표가 부진하거나 적자를 나타내는 경우도 적지 않아, 단기 수급에 따른 주가 변동성이 확대될 가능성에는 유의할 필요가 있다. 장중 코스닥 거래상위 종목군은 뚜렷한 순환매와 개별 재료 중심의 급등 흐름이 두드러지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자