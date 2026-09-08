[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…빛과전자·오르비텍 상한가

8일 오후 12시 35분 현재 코스닥 시장에서는 거래상위 종목을 중심으로 강세 흐름이 두드러지고 있다. 상위권에 오른 종목 다수가 두 자릿수 상승률을 기록하면서 투자자들의 매수세가 특정 중소형주에 집중되는 모습이다.거래량 1위는 JW신약(067290)으로 6376만5929주가 거래됐고, 주가는 3865원으로 전일 대비 7.96% 올랐다. 빛과전자(069540)는 4145만5603주의 거래량을 바탕으로 가격제한폭까지 오른 3640원을 기록했고, 오르비텍(046120)도 622만9360주가 거래되며 29.83% 급등한 6050원으로 상한가에 근접한 강세를 나타냈다.상승 탄력이 큰 종목도 잇따랐다. 스트라드비젼(475040)은 22.95% 오른 3455원, 신스틸(162300)은 21.41% 상승한 2580원, 스카이랩스(386380)는 19.15% 뛴 3만 6400원에 거래됐다. 우리기술(032820)은 9.80% 오른 1만 1990원, 금강철강(053260)은 9.67% 상승한 7030원, SV인베스트먼트(289080)는 11.91% 오른 2630원을 나타냈다.거래대금 기준으로는 스카이랩스가 78만 4776 기준 집계로 가장 활발한 거래를 보였고, JW신약 25만 2145, 대한광통신(010170) 19만 6836, 빛과전자 14만 1779, 우리기술 12만 3342 등이 뒤를 이었다. 단순 회전율뿐 아니라 자금 유입 강도 측면에서도 일부 종목으로 쏠림이 나타난 셈이다.반면 약세 종목은 제한적이었다. 좋은사람들(033340)은 3.39% 내린 627원, 삼익제약(014950)은 3.76% 하락한 8450원에 거래됐으며, 원풍물산(008290)은 299원으로 보합권에 머물렀다. 전체적으로는 하락 종목보다 상승 종목 수가 우세해 장중 투자심리는 비교적 양호한 상태로 읽힌다.시가총액 상위 거래종목 가운데서는 대한광통신이 2조 1752억 원, 우리기술이 2조 717억 원, 원익홀딩스(030530)가 1조 7919억 원 수준을 기록했다. 다만 거래상위 종목 상당수는 적자 상태이거나 PER 변동성이 큰 종목들이 포함돼 있어 단기 수급 쏠림에 따른 주가 변동성 확대 가능성에는 유의할 필요가 있다.이날 코스닥 거래상위 종목군은 상한가와 두 자릿수 급등 종목이 다수 포진하며 개별 테마와 수급 중심의 장세가 이어지는 양상이다. 투자자들은 거래량 급증과 호가 공백이 동반된 종목에 대해 추격 매수보다는 변동성 관리에 초점을 맞출 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자