logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

설악산 출입금지 구역 들어갔다가…불어난 계곡물에 8명 고립

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 09 09 08:21 수정 2026 09 09 09:03
기사 소리로 듣기
다시듣기
설악산국립공원사무소 제공
설악산국립공원사무소 제공


강원 속초시 설악산 국립공원 내 출입 금지 구역에서 등반객 8명이 불어난 계곡물에 고립됐다가 구조됐다.

9일 설악산국립공원사무소 등에 따르면 전날 오후 9시 설악산 토왕골에서 등반객 8명이 계곡물에 고립됐다는 신고가 접수됐다.

국립공원 특수구조대와 119구조대 등 구조 인력 17명은 현장에 출동해 약 1시간 30분 만에 이들을 모두 구조했다. 구조된 일행 가운데 일부는 저체온증을 호소한 것으로 전해졌다.

이들은 출입이 금지된 토왕골 일대에서 암벽등반을 마치고 하산하던 중 비로 계곡물이 불어나자 구조를 요청한 것으로 파악됐다.

최승철 설악산국립공원사무소 재난안전과장은 “설악산은 계곡이 깊고 급경사가 많아 호우 시 계곡물이 급격히 불어나 고립되기 쉽다”며 “계획된 산행이라도 비가 내리면 포기하고 신속히 안전한 곳으로 하산해야 한다”고 당부했다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
등반객들이 고립된 장소는 어떤 구역인가?
TodayBest

  1. “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

    thumbnail - “중요부위에 ‘이것’ 끼웠다가…” 안 빠져 응급실 간 68세男, 결국 절단

  2. “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

    thumbnail - “더는 못 참아” 고지용, 전처 허양임에 가처분 신청…“아들 이용하고 대화 거부”

  3. 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

    thumbnail - 아이들 보는데…“유흥업소 출신 인플루언서가 시구” 발칵

  4. ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

    thumbnail - ‘백일섭 얼굴’ 달고 30년 팔아…알고보니 “무단” 1억 배상 판결

  5. ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

    thumbnail - ‘55세’ 김구라, 은퇴 시기 정했다…“죽을 때까지 일 안해”

  6. “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태

    thumbnail - “시력 저하에 머리 빠지고 있다”…배우 황정음, 안타까운 건강 상태
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved