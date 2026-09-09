[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1.71% 올라 825.77…반도체·장비주 강세

코스닥이 장 초반 외국인 매수세와 반도체·장비주 강세에 힘입어 820선을 웃돌며 오르고 있다.9일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 13.89포인트(1.71%) 오른 825.77을 기록했다. 지수는 815.06에 출발한 뒤 장중 825.77까지 오르며 저가 814.79를 기록했다.수급별로는 외국인이 920억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 814억원, 기관은 102억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 84억원 매도 우위, 비차익거래 997억원 매수 우위를 합쳐 전체 913억원 매수 우위로 집계됐다.시장 전반도 강세가 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1024개, 하락 종목은 558개였고 보합은 120개였다. 상한가 종목은 3개, 하한가 종목은 없었다. 거래량은 10억6296만주, 거래대금은 1조1046억400만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목에서는 반도체와 장비 관련주가 지수 상승을 견인했다. HPSP(403870)는 6.00% 오른 5만6500원, 주성엔지니어링(036930)은 5.09% 오른 20만4500원, 리노공업(058470)은 3.63% 오른 7만1400원, 심텍(222800)은 3.12% 오른 12만5600원, 에코프로비엠(247540)은 2.96% 오른 10만7900원, 원익IPS(240810)는 2.94% 오른 11만9200원, 레인보우로보틱스(277810)는 2.54% 오른 44만4000원, 이오테크닉스(039030)는 2.46% 오른 45만7500원, 에코프로(086520)는 1.85% 오른 8만2600원에 거래됐다. 반면 알테오젠(196170)은 0.90% 내린 27만4500원으로 약세를 보였다.장 초반 급등 종목도 눈에 띄었다. 더코디는 29.86% 오른 7610원으로 상한가를 기록했고 우리로는 29.84% 오른 6570원, 범한퓨얼셀은 29.79% 오른 2만3350원으로 급등했다. 우리넷은 24.76% 오른 9120원, 빛과전자는 21.70% 오른 4430원으로 강세를 나타냈다. 반면 골드앤에스는 13.83% 내린 991원, 지엘팜텍은 10.90% 내린 5150원, 에이에프더블류는 9.27% 내린 235원, 플레이위드는 7.99% 내린 2475원, MSDI는 7.42% 내린 2370원으로 밀렸다.이날 코스닥 강세는 국내 증시 전반의 위험선호 회복과도 맞물렸다. 코스피가 장 초반 7010.02까지 오르며 동반 강세를 보였고, 최근 급등 이후 차익실현과 추가 매수세가 맞서는 가운데 코스닥에서는 반도체 관련 종목 중심으로 매수세가 유입됐다. 미국 증시에서는 인텔과 AMD, SK하이닉스 ADR이 상승했고, 인공지능 반도체 기대감도 투자심리를 지지했다.중동 지역 긴장에 따라 국제유가와 미국 국채금리가 오른 상황에서도 국내 증시는 비교적 견조한 흐름을 나타냈다. 브렌트유 11월물은 배럴당 97.92달러까지 올라 100달러에 근접했고 미국 10년물 국채금리는 4.8%를 웃돌았다. 다만 이런 대외 변수에도 코스닥은 외국인 매수세와 업종별 차별화 장세를 바탕으로 상승 흐름을 이어가는 모습이다.종목별로는 반도체 핵심 소재 국산화 기대도 주목된다. KNW 자회사 BGF에코스페셜티는 울산 온산국가산업단지 내 무수불산 생산공장을 이달 말 완공하고 시운전에 들어갈 예정이다. 연간 생산능력은 약 5만톤으로 국내 수요의 절반 수준을 공급할 수 있는 규모다. 무수불산은 반도체 세정·식각 공정과 이차전지, 냉매 등에 쓰이는 기초 소재로, 관련 공급망 강화 기대가 시장의 관심을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자