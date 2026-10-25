김정은, 中서 “피로 맺은 북중친선 계승”…시진핑은 안 만났다

김정은, 중국방문

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 연합뉴스

김정은, 중국방문

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 연합뉴스

김정은, 중국방문

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 연합뉴스

김정은, 중국방문

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹 관계를 강조했다. 김 위원장은 시진핑 중국 국가주석과의 회담 없이 당일 일정을 마치고 귀국했다.25일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 중국인민지원군의 6·25전쟁 참전 76주년을 맞아 단둥을 방문하고 항미원조기념관을 참관했다.이번 방문에는 조용원 노동당 중앙위원회 비서와 최선희 외무상, 김여정 총무부장 등 북한 당정 주요 간부들이 동행했다. 중국 측에서는 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석과 왕이 외교부장 등이 김 위원장을 맞이했다.김 위원장은 양국 국가가 연주되는 가운데 항미원조기념탑에 헌화하고 중국군 전사자들에게 조의를 표했다.그는 “우리 인민은 중국 인민과 함께 싸운 영광의 연대를 영원히 기억할 것”이라며 “우리 혁명을 피로써 도와준 중국 인민에 대한 영원한 감사를 대를 이어 전해갈 것”이라고 말했다.이어 왕 주석의 안내로 항미원조기념관을 둘러본 뒤 “시련을 함께 헤친 훌륭한 역사를 영원히 기억하고, 피로써 맺어진 불패의 조중 친선을 굳건히 계승해 나갈 것”이라고 강조했다.김 위원장은 시 주석에게 감사를 전하며 중국의 국제적 위상에 대해서도 높이 평가했다. 왕 주석은 시 주석의 인사를 전달했고, 시 주석의 특별 지시에 따라 마련된 환영 연회도 진행됐다.김 위원장은 단둥의 버스 공장을 시찰한 뒤 지난 15일 공식 개통한 신압록강대교를 통해 북한으로 돌아갔다.그는 다리 중간 지점에서 주변을 바라보며 “이 다리가 두 나라를 잇고 우리의 마음도 더 굳게 잇는 역사적인 사명을 수행하게 되리라”고 기대감을 나타냈다.신압록강대교는 중국 단둥과 북한 신의주를 연결하는 길이 3026m의 왕복 4차로 교량이다. 김 위원장이 이 다리를 직접 시찰한 사실이 공개된 것은 이번이 처음이다.김 위원장의 방중은 지난해 9월 베이징에서 열린 중국 전승절 행사 참석 이후 약 1년 1개월 만으로, 집권 이후 여섯 번째다. 중국을 방문하고도 시 주석과 회담하지 않은 것은 이번이 처음이다.이번 방문은 북중 간 전통적인 혈맹 관계를 재확인하는 동시에 신압록강대교 개통을 계기로 양국의 교역과 경제 협력을 확대하려는 행보로 풀이된다.김유민 기자