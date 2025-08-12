‘54세’ 심현섭, 결혼 3개월만 아빠 되나… 임신 테스트기 결과는

TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처

코미디언 심현섭(54)이 결혼 3개월 만에 임신 테스트기 결과를 공개한다.11일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 말미에 공개된 다음주 예고편에는 심현섭·정영림 부부가 임신 테스트기를 구매하는 모습이 나왔다.예고편에서 심현섭은 “그게 사실이면 대박인데. 역사적인 날이 될 수 있겠다”고 말하며 약국을 찾았다.그는 약국에서 임신 테스트기를 구입한 뒤 집으로 곧바로 뛰어가 아내 정영림에게 “빨리 테스트 해보라”고 재촉했다.정영림이 테스트를 위해 방으로 들어간 사이 심현섭은 제작진에게 “본인도 떨린다고 한다. 나도 땀 난다”며 흥분했다.테스트를 마치고 나온 정영림은 “오빠”라고 심현섭을 불렀고, 이에 심현섭은 “임신한 거냐”고 물어 긴장감을 자아냈다.이들 부부가 결혼 3개월 만에 임신에 성공한 것인지는 다음주 방송에서 공개된다.한편 심현섭·정영림 부부는 ‘조선의 사랑꾼’에서 인연을 맺고 지난 4월 결혼식을 올렸다. 심현섭보다 11세 연하인 정영림은 영어학원 강사로 알려졌다.뉴스24