‘45세 미혼’ 김동완의 결혼 조건 “결혼식 안 하고 구축 아파트 살아야”

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완(45)이 남다른 결혼 조건을 밝혔다.지난 27일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 배우 김동완과 김응수, 코요태 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 게스트로 출연한 ‘K아재 흥행 헌터스’ 특집으로 꾸며졌다.이날 방송에서 김동완은 “계속 가평에 살고 있고 매니저 없이 혼자 활동 중”이라며 근황을 전했다.그는 이어 결혼을 하고 싶다는 뜻을 밝히면서 “저는 비혼이라고 얘기한 적이 없는데 저 보고 비혼주의자라고 한다. 저는 결혼주의자다”라고 강조했다.김동원은 ‘신화 멤버 중 얼마 안 남은 싱글이라 마음이 급할 것 같다’라는 말에 “급하다고 하기엔 너무 늦었다. 결혼을 하고 싶긴 한데 언제가 될지 모르겠다”고 했다.신화는 에릭, 전진, 앤디가 수년전 결혼했고, 최근 이민우도 결혼을 발표했다.김동완은 그러면서도 까다로운 결혼 조건을 공개해 MC들을 경악하게 했다.그는 1997~2008년 사이에 지어진 20년 안팎 구축 아파트를 선호한다고 밝혔다. 알러지 때문에 신축 아파트에는 못 들어간다는 이유에서였다.김동완은 여기에 결혼식도 원하지 않는다고 했다. 그는 “서양에서 만든 문화는 불필요하다고 생각한다. 그 비용을 아내나 가족에게 쓰고 싶다”고 했다. 또 “스몰웨딩, 전통혼례도 돈이 많이 들어 안 하고 싶다. 정화수 떠 놓으면 되지 않나”고 말해 눈길을 끌었다.이를 들은 김구라는 “아예 조건 자체를 ‘난 결혼식 안 해’하면 어느 여자가 오겠냐”고 지적했다. 장도연은 “배우자가 결혼식만큼은 꼭 하고 싶다고 하면 어떡할 거냐”고 물었다.그러자 김동완은 “끝까지 버텨서 안 하고 싶다”고 단호히 답했다. 그러면서 “제가 증명해 보이고 싶다. 결혼식 안 하고 싶다”고 재차 강조했다.뉴스24