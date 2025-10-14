logo
김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

입력 2025 10 14 08:55 수정 2025 10 14 08:55
가수 김송이 자신의 할머니가 러시아 혼혈이었다는 사실을 최근에 알게 됐다고 전했다. KBS Joy '무엇이든 물어보살'
가수 김송이 자신의 할머니가 러시아 혼혈이었다는 사실을 최근에 알게 됐다고 전했다. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’


가수 김송(52)이 자신의 할머니가 러시아 혼혈이었다는 사실을 최근에 알게 됐다고 전했다.

13일 오후 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에는 김송이 이란성 쌍둥이와 함께 출연했다.

이날 김송은 “이란성 쌍둥이이고, 내가 5분 누나”라며 동생을 소개했다. MC 서장훈과 이수근은 “진짜냐. 전혀 몰랐다”라며 깜짝 놀라는 모습이었다.

김송의 이란성 쌍둥이 김재현씨는 현재 시니어 모델로 활동하고 있다.

그는 “20년 동안 (말레이시아에서) 해외 생활을 하다가 사기당해서 지난해 (한국에) 들어왔다”며 “문신 때문에 광고 섭외가 들어와도 잘 안되더라”라고 고민을 털어놨다.

이날 방송에서는 김송이 출생의 비밀을 전해 놀라움을 자아내기도 했다.

KBS Joy '무엇이든 물어보살' 김송
KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 김송


김송은 “예전부터 혼혈 (아니냐는) 소리를 듣고 자랐다”라며 “이상하게 나한테 ‘컬러 렌즈 꼈냐’고 다 물어보더라”라고 말했다.

이어 “지난해 할머니 제사가 있어서 고모에게 ‘아무래도 할머니 쪽이 (외모가 이국적이라서) 의심스럽다’라고 했다”며 “그랬더니 고모가 저한테 귓속말로 ‘러시아’라고 하시더라”라고 했다.

그러면서 “할아버지, 할머니가 이북 출신인데, 러시아 피가 섞인 걸 지난해에야 알았다”고 고백했다.

그는 “(조부모님이) 한국에 사셨고, 한국어도 잘하셨다고 하더라”라며 “친할머니가 러시아 혼혈이셨던 것이다. 제 인상이 강렬했던 이유를 알게 됐다”고 전했다.

한편 김송은 지난 2003년 그룹 클론의 강원래와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

