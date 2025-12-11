logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

황신혜, 여배우 최초 ‘혼전임신·이혼’ 발표…“시선 상관없어”

입력 2025 12 11 08:14 수정 2025 12 11 08:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 황신혜가 딸을 위해 이혼을 공식 발표했다고 밝혔다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
배우 황신혜가 딸을 위해 이혼을 공식 발표했다고 밝혔다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


배우 황신혜가 딸을 위해 이혼을 공식 발표했다고 밝혔다.

지난 9일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 황신혜, 윤다훈, 미미미누가 게스트로 출연했다.

이날 이상민은 황신혜에 대해 “제가 알기로 여배우 최초로 이혼을 공식적으로 발표한 분”이라고 소개했다.

이에 황신혜는 “최초인 줄은 몰랐다. 이혼 발표를 할 때 딸이 초등학교 입학 전이었는데 그때 발표를 하지 않으면 딸이 학교에 다니다가 기사가 날 것 같았다”며 “아이들은 몰라도 부모님들이 이야기해서 상처를 받을까 걱정됐다. 그래서 차라리 딸이 입학하기 전에 이혼을 알려야겠다고 생각했다”고 당시 상황을 회상했다.

이를 듣던 이상민은 “이게 끝이 아니다”라며 “(황신혜는) 돌싱, 연상연하 커플, 혼전 임신까지 모든 부분에서 앞서갔다”고 너스레를 떨었다.

SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 황신혜
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 황신혜


황신혜는 “그 시절에는 연상연하 커플이 없었다”며 “상대가 3살 연하였는데 2살 연하로 줄여서 이야기를 했다”고 설명했다.

혼전임신에 대해선 “내가 정말 초창기였다”며 “주변의 시선은 상관없었다. 결혼하면서 선물이 찾아와 부부 사이가 더 좋아졌다”고 전했다.

1963년생인 황신혜는 1987년 첫 번째 결혼 이후 9개월 만에 이혼 소식을 전했다. 그는 1998년 3살 연하 비연예인 남성과 결혼했으며 이듬해 딸을 품에 안았다. 이후 2005년 이혼을 발표했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “알려지면 같이 죽어” 박나래, 또 다른 ‘링거이모’도…전 매니저 추가 폭로

    thumbnail - “알려지면 같이 죽어” 박나래, 또 다른 ‘링거이모’도…전 매니저 추가 폭로

  2. 숨진 채 발견된 70대女 몸에 멍…40대 아들·딸 긴급체포

    thumbnail - 숨진 채 발견된 70대女 몸에 멍…40대 아들·딸 긴급체포

  3. “성관계 안 하던 아내…성전환해서 남자 된다네요” 혼인취소 가능할까?

    thumbnail - “성관계 안 하던 아내…성전환해서 남자 된다네요” 혼인취소 가능할까?

  4. “올해 초 비연예인과 결혼” 임신과 동시 발표한 여배우

    thumbnail - “올해 초 비연예인과 결혼” 임신과 동시 발표한 여배우

  5. ‘정국과 열애설’ 에스파 윈터에 소속사 결단 내렸다 “강경 대응”

    thumbnail - ‘정국과 열애설’ 에스파 윈터에 소속사 결단 내렸다 “강경 대응”

  6. “내가 아기 낳을래”…질투심에 남친 아기 살해한 미인대회 우승자 ‘최후’

    thumbnail - “내가 아기 낳을래”…질투심에 남친 아기 살해한 미인대회 우승자 ‘최후’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved