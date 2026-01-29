logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

입력 2026 01 29 07:15 수정 2026 01 29 07:15
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN ‘유퀴즈’ 방송화면
tvN ‘유퀴즈’ 방송화면


방송인 유재석이 자신의 관상과 인간관계 성향에 대한 풀이에 깊이 공감했다.

28일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 역술가 박성준이 출연해 관상과 인간관계에 대한 이야기를 나눴다.

이날 박성준은 유재석의 관상에 대해 “입을 다물었을 때는 작아 보이지만 입을 열면 크다. 재물을 담는 그릇이 큰 얼굴”이라며 “타고난 부자 관상”이라고 설명했다.

이어 “내적인 형태가 기운을 만들고 얼굴에 영향을 준다”며 “유재석은 결혼 이후 생활력이 더욱 좋아지는 상”이라고 덧붙였다. 그는 “아내 나경은 씨를 만나면서 안정감이 생기고, 본인 성정대로 살아갈 힘이 더 커졌다”고 말했다.

박성준은 또 “피해야 할 사람은 어떤 유형이냐”는 질문에 “만날 때마다 기분이 불편하고, 본질에 다른 속셈이 느껴지는 사람과는 거리를 둬야 한다”며 “징조가 보이면 도망가서 자신을 지켜야 한다”고 조언했다.

특히 유재석에 대해서는 “안정적이고 분명한 성향이라 지나치게 욕망적이고 과시적인 사람과는 맞지 않는다”고 짚었다. 이에 유재석은 고개를 끄덕이며 “그런 분들과 함께 있으면 확실히 힘들다”고 공감했다.

박성준은 또 제작진을 향해 “이 자리에 모인 분들은 연애운보다는 일복이 강한 상”이라며 “딴짓하지 않고 각자 자리에서 자기 일을 잘할 관상”이라고 말해 웃음을 자아냈다. 유재석 역시 “일복이 많다는 이야기를 자주 듣는다”며 담담하게 받아들였다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박성준이 유재석에게 불리하다고 한 사람 유형은?
TodayBest

  1. 성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”

    thumbnail - 성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”

  2. ‘상간 맞소송’ 최동석·박지윤, 판결 직후 전한 근황

    thumbnail - ‘상간 맞소송’ 최동석·박지윤, 판결 직후 전한 근황

  3. 전원주 “남편, 예쁜 여자 데리고 호텔 들어가…현장에서 검거”

    thumbnail - 전원주 “남편, 예쁜 여자 데리고 호텔 들어가…현장에서 검거”

  4. “버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

    thumbnail - “버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

  5. “담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

    thumbnail - “담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

  6. “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부

    thumbnail - “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved