‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

전 야구선수 황재균. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’

전 야구선수 황재균이 예능 도전에 대한 고민을 털어놨다.16일 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 356회에는 20년간 프로야구 선수로 활약한 뒤 은퇴한 황재균이 출연한다.황재균은 방송에서 “은퇴 후 한 달 정도 먹고 놀면서 백수의 삶을 즐겼는데 몸이 거부하더라”며 여전히 운동을 내려놓지 못하고 있다고 밝혔다. 그는 현역 시절보다 더 운동에 매진하고 있다며 운동 강박을 털어놓기도 했다.이에 이수근은 “요즘은 야구 선수가 은퇴하면 예능이나 해설, 코치 등 다양한 활동을 하지 않느냐”며 앞으로의 계획을 물었다. 황재균은 서장훈을 가리키며 그처럼 예능인이 되고 싶다는 뜻을 밝혔다.그러자 서장훈은 “방송을 제대로 하려면 일과부터 바꿔야 한다”며 “운동만 하지 말고 책도 읽고 예능도 보면서 사람들의 관심사를 파악해야 한다”고 조언했다.이 과정에서 이수근은 황재균의 예능 캐릭터 설정을 언급하며 “트레이닝을 받으면 된다. 나한테 한 달에 6000만원 정도만 주면 된다. 2주에 한 번씩 꽁트 수업을 하자”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.그는 이어 “합숙 맞선을 해보는 것도 좋다”며 다양한 예능 아이디어를 제안했고, “노란 렌즈를 끼고 ‘황달’ 캐릭터로 활동하라”는 파격적인 설정까지 덧붙이며 현장을 웃음바다로 만들었다.마지막으로 이수근은 “조바심을 느끼지 않았으면 좋겠다. 평생 야구만 하던 사람이 갑자기 웃기려고 하면 비호감으로 느껴질 수 있다”며 “자연스럽게 다가가다 보면 어느 순간 사랑받는 예능인이 돼 있을 것”이라고 조언했다.서장훈 역시 “안 되는 걸 억지로 하기보다 잘하는 것을 열심히 하다 보면 원하는 길이 열릴 것”이라며 응원의 말을 보탰다.한편 황재균은 2024년 티아라 지연과 이혼한 뒤 방송 활동을 준비하며 새로운 도전을 이어가고 있다.온라인뉴스부