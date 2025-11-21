logo
"정밀검진 결과…" 트와이스 채영, 안타까운 소식 전했다

트와이스 채영 인스타그램


트와이스 채영이 건강 이상으로 당분간 모든 활동을 멈춘다.

20일 소속사 JYP엔터테인먼트는 “채영은 최근 미주신경성 실신 진단을 받았다”며 “의료진 상담과 정밀 검진 결과, 더 긴 회복 기간이 필요하다는 결론에 따라 당분간 활동을 중단한다”고 밝혔다.

소속사에 따르면 채영은 연말까지 충분한 휴식과 컨디션 회복을 목표로 치료와 안정에 집중할 예정이다. 이로 인해 예정된 스케줄은 최소한으로 참여하거나 불가피하게 불참하게 됐다.

가오슝·홍콩·방콕에서 열리는 월드투어 역시 전면 불참한다. JYP는 “채영 본인 역시 깊은 아쉬움을 느끼고 있다”며 “10월 말부터 팬 행사와 투어에 참여하지 못했던 부분에 대해서도 다시 한번 팬들에게 미안함을 전했다”고 설명했다.

소속사는 “걱정을 끼쳐드려 죄송하다”며 “채영이 하루빨리 건강한 모습으로 돌아올 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다. 빠른 회복을 위해 많은 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.

