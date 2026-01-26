logo
“20대는 확실히 다르네” 기성용, ♥한혜진과 10년 전 사진 공개

입력 2026 01 26 16:40 수정 2026 01 26 16:40
사진=기성용 인스타그램 캡처
사진=기성용 인스타그램 캡처


축구 선수 기성용이 아내인 배우 한혜진과의 추억이 담긴 사진을 공개했다.

기성용은 26일 자신의 인스타그램에 “생일 기념, 10년 전 사진 올리기, 20대는 확실히 다르긴 하다, 나이는 조금 들었지만 지금도 좋다”라는 글과 함께 과거 사진 여러 장을 게재했다.

생일을 맞아 꺼내 든 추억의 사진 중 한 장에는 풋풋한 기성용과 한혜진의 젊은 시절 모습이 담겨 있다.

공개된 사진 속 그는 아내 한혜진의 곁에서 환한 미소를 짓고 있다. 두 사람은 화이트 톤의 의상을 맞춰 입은 채 카메라를 바라보며 자연스럽고 다정한 분위기를 자아냈다.

한혜진과 기성용은 2013년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
