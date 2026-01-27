logo
카페 사장 된 ‘7공주’ 멤버, 결혼 겹경사…훈남 예비신랑 공개

입력 2026 01 27 10:57 수정 2026 01 27 10:57
사진=권고은 유튜브 캡처
사진=권고은 유튜브 캡처


2000년대 어린이 걸그룹 ‘컬러링 베이비 7공주’의 권고은이 결혼 소식을 전했다.

권고은은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘권고은’을 통해 “내 원픽 웨딩베뉴에서 7공주 유퀴즈 촬영지에서, 내 결혼식장이 되기까지”라는 제목의 브이로그 영상을 게재했다.

영상 속 권고은은 최근 운영을 시작해 화제를 모았던 카페 업무에 매진하다가 깜짝 고백을 던졌다. 그가 “결혼식장 상담을 받으러 갈 예정이다”라며 예비신랑이 화면에 등장해 이목을 집중시켰다.

두 사람이 향한 곳은 단순한 예식장이 아니었다. 지난 2024년 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연 당시 7공주 멤버들과 재회하며 감동을 안겼던 바로 그 장소였다. 권고은은 “다른 곳은 상담도 가지 않았다”며 결혼식장으로 추억의 공간을 선택했다.

그는 “프러포즈 2일 후 식장 계약, 2일 후 스드메 계약하려니 늘 배가 고프다”며 바쁜 일정 탓에 차 안에서 예비신랑과 햄버거로 끼니를 때우는 모습을 보였다.

1995년생인 권고은은 2003년 7공주로 데뷔해 전설적인 히트곡 ‘러브 송’(Love Song)으로 신드롬을 일으켰다. 이후 학업과 예술 활동을 병행하며 2019년 연극 ‘1950 결혼기념일’로 배우 전향에 성공, 스펙트럼을 넓혀왔다.

최근에는 카페 사장으로 변신해 유튜브 등 개인 채널을 통해 일상을 전하고 있다.

온라인뉴스부
