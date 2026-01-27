logo
김나영♥마이큐, 두 아들과 함께한 ‘완전체 화보’

입력 2026 01 27 16:26 수정 2026 01 27 16:26
사진=노스페이스
사진=노스페이스


방송인 김나영과 가수 마이큐가 두 아들 신우·이준 형제와 함께 가족 화보를 찍었다.

글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 27일 김나영 가족과 함께 진행한 2026 S/S 시즌 화보를 전격 공개했다. 이번 화보는 네 사람이 한 가족이 되어 공식적으로 보여주는 첫 가족 동반 행보라는 점에서 업계와 대중의 뜨거운 관심을 받았다.

공개된 사진 속 김나영은 긴 팔다리를 뽐낸 모델 아우라로 기능성 아웃도어 의상을 하이패션으로 승화시켰다. 그의 곁을 지키는 두 아들 신우와 이준은 아이 특유의 천진난만한 에너지를 발산하며 키즈 아웃도어룩을 완벽하게 소화했다.

남편 마이큐는 이들과 한 가족의 어우러져 특유의 세련되면서도 편안한 무드는 아웃도어 의류를 소화하고 있다. 그는 여러 방송을 통해 아이들과 자연스럽게 교감하는 모습은 ‘다정한 아빠’의 정석을 보여준 바 있다.

2015년 비연예인과 결혼해 두 아들을 둔 김나영은 2019년 이혼했다. 이후 마이큐와 4년 열애 끝에 지난해 10월 재혼했다.

그는 유튜브 채널 “김나영의 노필터TV”를 통해 가족의 일상을 공유하고 있다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
