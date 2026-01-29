logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

45세 장윤주, 밀착 의상 ‘완벽 콜라병 몸매’

입력 2026 01 29 09:36 수정 2026 01 29 09:36
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


톱모델이자 배우로 활동 중인 장윤주가 감탄을 자아내는 콜라병 몸매를 뽐냈다.

장윤주는 28일 자신의 인스타그램에 찰나의 순간에도 프로페셔널함이 묻어나는 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 몸매가 드러나는 밀착 의상을 착용하고 하이힐을 신고 모델 워킹을 선보이고 있다. 군더더기 없이 매끈하게 넘긴 올백 헤어스타일과 시크한 표정에서 나온 포스는 그가 왜 톱모델인지 가늠케 했다.

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 비현실적인 다리 길이와 8등신을 훌쩍 넘는 우월한 비율이었다. 보정이 필요 없는 그의 몸매가 감탄을 자아낸다.

한편 장윤주는 지난 2015년 4살 연하의 사업가 정승민과 결혼해 현재 딸 리사를 두고 있다.

그는 지난해 11월 종영한 ENA 드라마 ‘착한 여자 부세미’에 출연해 개성 넘치는 연기로 시청자들의 호평을 받았다. 모델 출신이라는 편견을 깨고 매 작품 캐릭터에 녹아드는 섬세한 감정 표현을 선보이며 배우로서의 입지를 더욱 단단히 굳혀가고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장윤주가 지난해 출연한 드라마의 제목은?
TodayBest

  1. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    thumbnail - 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  2. KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

    thumbnail - KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

  3. “버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

    thumbnail - “버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

  4. “담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

    thumbnail - “담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

  5. 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

    thumbnail - 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

  6. “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부

    thumbnail - “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved