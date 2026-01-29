여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견

의학 전문 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더를 지키기 위해 집안 곳곳에 흉기를 비치해놔 놀라움을 자아냈다. 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 캡처

의학 전문 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더를 지키기 위해 집안 곳곳에 흉기를 비치해놔 놀라움을 자아냈다.28일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 ‘제주도 저택에 남편집 사주고, 매달 현금 갖다 바치는 여에스더의 사연’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 장영란은 제주살이 중인 홍혜걸의 대저택을 방문해 집 안 곳곳을 구경했다.장영란은 홍혜걸에 대해 “아내 카드를 제일 많이 쓰는 남자 넘버원”이라며 “제주 대저택에서 혼자 산다”고 소개했다.베일을 벗은 저택은 압도적인 규모를 자랑했다. 마당에 설치된 가로등, 벤치 그네, 텐트 등은 모두 홍혜걸이 취향대로 직접 꾸민 것들이었다.침대 옆에는 금고가 놓여 있었다. 이에 대해 홍혜걸은 “안에 현금이 있다”며 “아내가 제주에 올 때마다 오만원권 묶음을 들고 와서 ‘돈 얼마 있냐’고 묻고는 부족하면 채워준다”고 했다.그는 그러면서 “그렇게 잘해주니까 다른 마음을 먹을 수가 없다”며 웃음을 지었다.특히 방마다 흉기가 비치돼 있어 모두를 놀라게 했다.홍혜걸은 ‘집에 강도들이 오냐’는 물음에 “평온한 동네인데 내가 좀 주책이다. 반려견이나 우리 집사람이나 보호해야 할 사람이 있으면 이런 게 있어야 한다”고 말했다.특히 샤워실에도 칼을 둔 이유에 대해 “샤워할 때가 제일 약할 때”라며 만일의 상황을 대비한 것이라고 설명했다.온라인뉴스부