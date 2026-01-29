logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“모두가 아는 그 사건”…‘판사 남편’과 예능 동반 출연하는 여배우

입력 2026 01 29 11:15 수정 2026 01 29 11:15
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처
사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처


배우 윤유선이 부장판사 출신 변호사인 남편 이성호와 함께 토크쇼 동반 출연에 나선다.

윤유선과 이성호 부부는 오는 2월 중 방송될 예정인 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 게스트로 출연을 확정했다. 올해로 결혼 25년 차를 맞이한 두 사람이 부부 동반으로 토크쇼 무대에 오르는 것은 결혼 이래 이번이 처음이다.

이번 출연이 특히 주목받는 이유는 남편 이성호의 이력 때문이다. 그는 27년간 법원에서 판사로 재직하며 굵직한 사건들을 다뤄온 인물이다. 특히 2018년 전 국민을 분노케 했던 ‘어금니 아빠’ 이영학 사건의 1심 재판장을 맡아 사형을 선고하는 등 엄격한 판결로 법조계와 대중의 주목을 받은 바 있다.

방송에서 이성호는 법조계 뒷이야기는 물론 아내 윤유선과의 첫 만남부터 결혼에 이르기까지의 러브스토리를 최초로 공개할 계획이다.

제작진은 두 사람이 옥탑방에서 퀴즈를 풀며 그동안 공개되지 않았던 부부만의 에피소드를 가감 없이 쏟아냈다고 밝혔다. 판사와 배우라는 색다른 케미스트리가 시청자들에게 신선한 재미를 선사할 것으로 보인다.

윤유선과 이성호의 부부 동반 출연분은 오는 2월 중 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤유선 부부가 토크쇼 동반 출연은 결혼 후 몇 번째인가?
TodayBest

  1. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    thumbnail - 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  2. KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

    thumbnail - KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

  3. “버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

    thumbnail - “버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

  4. “담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

    thumbnail - “담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

  5. 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

    thumbnail - 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

  6. “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부

    thumbnail - “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved