김나영, 스태프에 H사 명품백 ‘통큰 선물’ 인증

입력 2026 01 29 14:12 수정 2026 01 29 14:12
사진=유튜브 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처


방송인 김나영이 함께 호흡을 맞춰온 스태프를 위해 통 큰 선물을 준비했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’를 통해 공개된 일상 브이로그 영상에는 김나영이 스태프의 생일을 축하하는 모습이 담겼다. 영상 속 그는 쑥스러운 듯 상자 하나를 건넸고 제작진이 “이거 뭔데요?”라고 묻자 환한 미소와 함께 “생일 축하합니다”라며 직접 상자를 열어 보였다.

상자 안에는 고가의 가격과 희소성으로 유명한 명품 브랜드 H사의 가방이 담겨 있었다. 예상치 못한 고가의 선물에 당황한 스태프가 “이걸 받아도 되냐”며 거듭 놀라움을 표하자 김씨는 쿨한 목소리로 “받아요”라고 답하며 선물에 담긴 진심을 전했다.

이어 그는 스태프가 가방을 착용해 보는 모습을 곁에서 흐뭇하게 지켜보며 “오 예쁘다. 잘 어울린다”라고 아낌없는 칭찬을 건넸다.

그는 주변에 베푸는 것뿐 아니라 최근에도 한부모 여성 가장들의 자립을 돕기 위해 1억원을 기부하며 화제를 모은 바 있다.

한편 김나영은 2015년 비연예인과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 2019년 이혼했다. 이후 2021년부터 공개 열애를 이어온 가수 겸 화가 마이큐와 지난 2025년 10월 재혼했다.

