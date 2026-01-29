“심지어 무보정” 랄랄, 다이어트 의지 불태운 과거 사진 ‘깜짝’

사진=랄랄 인스타그램 캡처

유튜버 겸 방송인 랄랄이 과거 완벽했던 보디 라인을 공개하며 체중 감량 돌입을 예고했다.랄랄은 28일 자신의 인스타그램에 과거 촬영했던 보디 프로필 사진들을 대거 공유했다. 사진 속 그는 탄탄한 몸매가 드러난 밀착 의상을 입고 선명한 복근과 S라인 몸매를 뽐내고 있다. 현재의 친근한 모습과는 대비되는 반전 몸매가 눈길을 사로잡는다.그는 사진과 함께 “바프도 했었는데”라며 과거를 회상하는가 하면 “이때부터 지금까지 성형 1도 안 함. 살에 다 파묻힌 이목구비”라는 문구를 덧붙여 웃음을 자아냈다.이어 인기 부캐릭터인 ‘이명화’의 사진을 올리며 “뺀다”라는 단호한 메시지로 다이어트 의지를 불태웠다.앞서 랄랄은 산후 체중 변화와 고민을 공개해 많은 이들의 공감을 산 바 있다. 그는 최근 체성분 분석 결과에서 체중 73.2kg, 체지방률 40%를 기록해 의학적으로 비만 범위에 해당한다는 사실을 밝혔다. 적정 체중 대비 약 15kg의 감량이 필요하다는 진단을 받은 그는 “새해 목표는 15kg 감량”이라고 선언하기도 했다.약 197만 명의 구독자를 보유한 랄랄은 2024년 초 11살 연상의 비연예인 남편과의 결혼 및 임신 소식을 전했으며, 같은 해 7월 딸을 출산했다. 최근에는 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 새 MC로 합류해 활약하고 있다.온라인뉴스부