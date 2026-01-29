logo
장원영, 영하 10도 추위 녹인 ‘인간 비타민’

입력 2026 01 29 16:43 수정 2026 01 29 16:43
아이브 장원영이 29일 오전 서울 성동구 성수 플라츠2에서 열린 하이엔드 캐시미어 브랜드 ‘베리(BARRIE)’ 2026 SS 컬렉션 출시 기념 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 뉴스1
아이브 장원영이 29일 오전 서울 성동구 성수 플라츠2에서 열린 하이엔드 캐시미어 브랜드 ‘베리(BARRIE)’ 2026 SS 컬렉션 출시 기념 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 뉴스1


그룹 ‘아이브(IVE)’의 멤버 장원영이 화사한 스타일링으로 상큼한 비주얼을 뽐냈다.

장원영은 29일 오전 서울 성동구 성수 플라츠2에서 개최된 샤넬 산하의 하이엔드 캐시미어 브랜드 베리(BARRIE)의 2026 SS 컬렉션 론칭 기념 포토월 행사에 모습을 드러냈다.

이날 장원영은 이마를 가볍게 덮는 시스루 뱅 헤어스타일로 평소보다 한층 더 신비롭고 소녀다운 분위기를 자아냈다. 봄의 시작을 알리는 듯한 파스텔 톤의 옐로우 컬러가 돋보이는 트위드 텍스처의 캐시미어 카디건과 미니스커트 셋업을 착용해 봄 분위기를 물씬 냈다.

여기에 무릎 아래까지 자연스럽게 내려오는 화이트 루즈 삭스와 클래식한 블랙 메리제인 슈즈를 매치해 자칫 단조로울 수 있는 룩에 트렌디한 ‘레트로 걸’ 감성을 더했다.

보정이 필요 없는 독보적인 미모와 인형 같은 비율이 감탄을 자아냈다.

한편 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 오는 2월 9일 오후 6시 정규 앨범의 서막을 알리는 선공개곡 “BANG BANG”을 공개한다. 이어 23일에는 정규 2집 “REVIVE+”를 정식 발매하고 대대적인 활동에 나설 계획이다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장원영이 참석한 행사의 주요 목적은?
