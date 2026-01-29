logo
49세 전현무, ‘연프’ 참가 희망 “연예인은 집에만…기회 없어”

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


연예계 대표 MC 전현무가 연애 리얼리티의 직접적인 참가자로 활약하고 싶다는 소망을 밝혔다.

29일 방송하는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한 그는 연애에 대한 진지한 속내를 털어놨다. 1977년생인 전현무는 49세로 50대를 코앞에 두고 있다.

전현무는 과거 주우재와 함께 연애 프로그램을 진행했던 경험을 떠올리며 “연애 프로그램을 주우재랑 진행한 적 있는데 우리끼리 훈수 두고 공감하는 건 재미없고 저 안에 들어가고 싶더라”고 말했다.

그는 평소 친분이 두터운 서장훈과의 만남을 언급하며 연예인들이 겪는 현실적인 연애 장벽을 설명했다. 전현무는 “우연히 서장훈을 만난 적 있는데 되게 외로워하더라. 그분도 거의 집에만 있는다”며 “밖에서 누구 좀 만나라고 하니까 기회가 없다고 했다. 연예인은 정작 집에만 있는다”고 연예계 ‘집돌이’들의 실상을 전했다.

이어 그는 “장훈이 형 방송 많이 하시니까 참가하고 웃기는 게 아니라 정말 진짜로 연애 프로그램을 해보고 싶다”며 “마지막 불꽃이다 마음먹고 진중하게 하고 싶다”고 덧붙였다.

전현무의 폭탄 발언에 현장에 있던 홍진경 역시 “그럼 여성 출연자로 나도 나가겠다”라고 가세해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
