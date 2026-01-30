logo
“AI가 아니라고?”…노홍철, 아프리카서 사자와 산책 근황

입력 2026 01 30 13:32 수정 2026 01 30 13:32
사진=노홍철 인스타그램 캡처
사진=노홍철 인스타그램 캡처


방송인 노홍철이 아프리카 탄자니아 야생 한복판에서 맹수와 함께한 근황을 전해 화제다.

노홍철은 30일 자신의 인스타그램에 “잠자는 사자의 털끝을 건드려 본다”라는 문구와 함께 탄자니아의 야생동물 보존 시설에서 촬영한 사진과 영상을 올렸다.

그는 나무 위에서 휴식을 취하고 있는 거대한 사자에게 거침없이 손을 뻗어 신체 접촉을 시도하는가 하면 지면에 누워 있는 사자의 바로 곁에서 나란히 인증샷을 남기는 여유를 보였다.

이어 산책 중인 사자의 뒤를 바짝 추격하며 특유의 익살스러운 표정을 짓는 등 아무데서나 맛볼 수 없는 긴장감을 즐기는 모습을 보였다.

한편 개그맨 박명수는 최근 유튜브 채널을 통해 “홍철이가 방송에는 손을 뗐다. 빵집 등 사업에 집중하고 있다”며 그의 근황을 전한 바 있다.

실제로 노홍철은 현재 고정 프로그램 출연을 사실상 중단한 상태다. 그는 방송 활동을 최소화하고 사업과 여행 등 자유인으로서의 삶을 구가하고 있는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
