logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“첫째는 촬영감독, 둘째는 래퍼”…‘자식농사’ 근황 전한 개그우먼

강경민 기자
입력 2026 03 10 11:23 수정 2026 03 10 11:23
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=김지선 인스타그램 캡처
사진=김지선 인스타그램 캡처


연예계 대표 ‘다둥이 엄마’ 개그우먼 김지선이 자녀들의 근황을 전했다.

김지선은 9일 자신의 소셜미디어를 통해 첫째 아들 지훈 군의 영화 시사회 소식을 알리며 대견한 마음을 드러냈다.

그는 “어제 첫째 지훈이가 촬영감독, 편집으로 참여한 ‘하루카와 이도 이야기’ 시사회가 있었다”고 밝히며 아들이 제작에 참여한 독립영화의 탄생을 알렸다. 이어 “30분 정도 독립영화였지만 지훈이 성격을 알기에 한 장면 한 장면 꼼꼼하고 디테일하게 공들인 티가 난다”며 아들을 응원했다.

그러면서 “작품의 내용도 좋고, 음악도 좋고, 지훈이 특유의 색감도 좋았지만 무엇보다도 쉽지 않았을 제작 환경에서 결과물을 만들어 시사회까지 열었다는 것에 박수를 보낸다”고 말했다.

현장을 찾아준 관객들에게도 감사를 전하며 “시사회에 관객으로 오신 모든 분들이 함께 축하하고 기뻐하는 모습이 감동적이다. 무엇을 하든 항상 최선을 다하고 진심을 다하는 지훈아 멋지다”라고 덧붙였다.

2013년 SBS ‘좋은 아침’에 방영된 김지선 가족의 모습.
2013년 SBS ‘좋은 아침’에 방영된 김지선 가족의 모습.


앞서 김지선은 둘째 아들의 남다른 행보를 공개해 화제를 모은 바 있다. 2005년생인 둘째 아들 정훈 군은 현재 ‘시바(SIVAA)’라는 예명으로 활동 중인 현역 래퍼다. 그는 과거 한 예능 프로그램을 통해 어머니의 후광 없이 스스로의 실력으로 힙합 신에서 인정받고 싶다는 포부를 밝히기도 했다.

한편 김지선은 2003년 동갑내기 사업가와 결혼해 슬하에 3남 1녀를 두고 있다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김지선의 첫째 아들 지훈이 독립영화에서 맡은 역할은?
TodayBest

  1. ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

    thumbnail - ‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

  2. “혼전임신해 낳은 딸…이혼 후 친자 검사했더니 친딸 아니었습니다”

    thumbnail - “혼전임신해 낳은 딸…이혼 후 친자 검사했더니 친딸 아니었습니다”

  3. “의리 지켜줘” 이이경, ‘용형’ 믿었는데…명단에서 사라졌다

    thumbnail - “의리 지켜줘” 이이경, ‘용형’ 믿었는데…명단에서 사라졌다

  4. “손톱 때문에” 목숨 잃을 뻔한 20대女…병원에 네일 아티스트 긴급 출동

    thumbnail - “손톱 때문에” 목숨 잃을 뻔한 20대女…병원에 네일 아티스트 긴급 출동

  5. 이승윤, ‘자연인’ 촬영 중 응급실行…혀 말리고 호흡곤란

    thumbnail - 이승윤, ‘자연인’ 촬영 중 응급실行…혀 말리고 호흡곤란

  6. ‘강도 제압’ 나나 “母 실신…흉기 보는 순간 용기”

    thumbnail - ‘강도 제압’ 나나 “母 실신…흉기 보는 순간 용기”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved