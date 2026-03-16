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김흥국 “정치 관심 없다”더니…‘회장님’ 된 근황 전했다

입력 2026 03 16 15:22 수정 2026 03 16 15:22
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김흥국 유튜브 캡처
김흥국 유튜브 캡처


가수 김흥국이 정치 활동 중단 이후 축구 응원 단체 활동에 나선다.

김흥국은 오는 19일 서울 중구 한국프레스센터 18층 서울클럽홀에서 열리는 축구 응원 단체 ‘축사모’ 발대식에서 회장으로 공식 활동을 시작한다.

‘축사모가 간다’라는 이름으로 진행되는 이번 행사는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 국가대표팀을 응원하고 축구 응원 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 행사에는 축구계 관계자와 연예인들이 참석할 예정이다.

김흥국은 “대한민국 축구를 사랑하는 마음 하나로 많은 분이 뜻을 모았다”며 “북중미 월드컵을 앞두고 국민들이 다시 하나 되어 대표팀을 응원하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

김흥국은 정몽준 전 대한축구협회장과의 인연을 계기로 그동안 다양한 축구 관련 활동에 참여해 왔다.

앞서 김흥국은 정치적 발언과 집회 참여 등으로 논란을 빚은 바 있다. 이후 개인 채널 등을 통해 정치 활동을 정리하고 연예 활동에 집중하겠다는 뜻을 밝힌 상태다.

김흥국은 정치 활동 중단 이유에 대해 “우파 연예인들이 정치적 지지를 하며 많은 어려움을 겪었다”며 “후배들을 보면서 선배로서 본업으로 돌아가는 모습을 보여주는 것이 맞다고 생각했다”고 설명했다.

온라인뉴스부
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