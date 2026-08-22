빅뱅 20주년 콘서트 열리는 날…승리 ‘이곳’에 있었다

승리. SNS 캡처

그룹 빅뱅 출신 승리(본명 이승현)가 베트남 하노이의 한 행사장에서 포착됐다. 다만 공식 초청 명단에는 승리의 이름이 포함되지 않아 참석 배경에도 관심이 쏠렸다.지난 21일 베트남 뉴미디어 매체 에스채널(Schannel)은 공식 SNS를 통해 승리가 하노이의 한 행사장을 찾은 모습이 담긴 영상을 공개했다.영상 속 승리는 베이지색 재킷을 입고 우산을 든 경호원의 안내를 받으며 행사장으로 이동했다. 빅뱅 활동 당시와 비교해 다소 살이 오른 듯한 모습도 눈길을 끌었다.매체에 따르면 승리가 지난 20일 방문한 곳은 베트남 하노이의 호구엄 오페라하우스로, 당시 이곳에서는 ‘AY-VY 하노이’ 개막 행사가 열렸다.온라인에서는 승리가 어떤 경위로 행사장을 찾았는지를 두고 관심이 이어졌다. 다만 주최 측의 공식 설명이 확인되지 않은 만큼 비공식 초청 여부는 확인되지 않았다.승리는 2019년 이른바 ‘버닝썬 게이트’에 연루돼 상습도박, 성매매 알선 등 9개 혐의로 재판에 넘겨졌다. 대법원은 2022년 승리에게 징역 1년 6개월을 확정했다.2023년 2월 출소한 승리는 이후 국내외 클럽과 식당 등에서 목격되며 여러 차례 근황이 전해졌다. 빅뱅의 음악을 사용하거나 과거 멤버들을 언급하는 모습이 알려져 논란이 일기도 했다.한편 올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 지드래곤, 태양, 대성은 월드투어 ‘BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’’에 돌입했다. 지난 21일부터 23일까지 고양 공연을 시작으로 전 세계 19개 도시에서 33회 공연을 이어간다.빅뱅이 데뷔 20주년을 화려하게 장식하고 있는 가운데, 전 멤버 승리의 근황은 대조를 이루며 씁쓸함을 자아내고 있다.온라인뉴스부