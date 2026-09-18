배우 장성범, SNS에 올린 ‘유서’에 화들짝…“어찌나 마음이 무겁던지”

사진=뉴스1, 장성범 인스타그램 캡처

사진=장성범 인스타그램 캡처

사진=장성범 인스타그램 캡처

배우 장성범이 직접 쓴 유서 사진을 공개해 팬들을 깜짝 놀라게 했다.장성범은 18일 자신의 인스타그램에 “유서 아니에요! 놀라셨죠!”라는 다급한 해명과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 공책에 펜으로 꾹꾹 눌러 쓴 손편지가 담겼다. 편지 상단에는 ‘유서’라는 제목과 함께 “사랑하는 아버지, 어머니께”라는 수신인이 적혀 있다.이어 본문에는 “다행히도 이건 훈련 상황입니다. 그래도 실전처럼 진행한다고 해서 유서라는 것을 작성하게 됐습니다”라고 설명했다. 이어 “훈련 상황인데도 상황실의 분위기가 무겁습니다”라며 진지하게 유서를 써 내려가는 현장의 분위기를 전했다.가족에 대한 애틋한 마음을 전한 그는 “제 목숨 하나 아깝지 않을 만큼 세상에서 가장 사랑합니다”라고 뭉클한 마음을 담아 글을 마무리했다.이와 관련해 장성범은 “드라마를 시청하다 문득 기억이 나서 휴대폰 갤러리를 뒤적거리다 ‘신병4’ 촬영 중 소품으로 썼던 편지를 찾았다”며 “당시에 상황만 주어지고 배우들 서로가 각자 있는 그대로 편지를 썼던 기억이 난다”고 말했다.그는 “진짜가 아닌 걸 알면서도 쓰다 보니 집중하여 편지 작성에 몰입해 버린 기억이 아직도 생생하다”라며 “여러분들은 복무 중 이 같은 유서 작성을 해 보신 경험이 있으신가. 어찌나 마음이 무겁던지, 촬영 중 참 소중한 경험이었다”라고 당시의 소회를 전했다.게시물을 접한 팬들은 “제목만 보고 진짜 유서인 줄 알고 깜짝 놀랐다”며 가슴을 쓸어내렸다.한편 장성범은 현재 지니 TV 오리지널 드라마 ‘신병4’에서 김동우 일병 역으로 열연을 펼치고 있다.강경민 기자