“눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

빅뱅 태양·민효린 부부의 데이트 모습이 포착됐다. SNS 캡처

빅뱅 태양·민효린 부부의 데이트 모습이 포착됐다. SNS 캡처

빅뱅 태양·민효린 부부의 데이트 모습이 포착됐다. SNS 캡처

빅뱅 태양. 유튜브 채널 ‘핑계고’ 캡처

빅뱅 태양과 배우 민효린 부부가 결혼 8년 차에도 변함없는 애정을 과시하고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 태양·민효린 부부의 목격담이 잇따라 올라왔다.한 누리꾼은 “오늘 한남동 가서 친구들이랑 밥 먹었는데 룸에서 태양이랑 민효린이 점심을 먹고 있더라. 앨범 내고 바쁠텐데 와이프랑 맛집 데이트”라며 “눈빛도 완전 스윗. 태양 그는 대체”라며 감탄했다.또 다른 누리꾼은 “빅뱅 고양 콘서트 끝난 다음 날 태양이 아들, 민효린과 시간을 보내고 있는 모습을 봤다고 지인이 알려줬다”고 전하기도 했다.이외에도 “남산공원에서 자주 보는데 부부 사이가 정말 좋아 보인다”, “아이가 어릴 때는 키즈카페에도 자주 데리고 왔다”, “나도 부부를 봤는데 편안해 보였다”는 제보가 쏟아졌다.두 사람의 데이트는 장소와 지역을 가리지 않고 계속 포착되고 있다.매니저나 경호원 없이 손을 꼭 잡고 일본 길거리를 누비는가 하면, 커플룩을 입고 거리를 거닐거나 피카소 전시회를 관람하는 등 주변의 시선을 의식하지 않고 데이트를 즐겼다.태양은 앨범 발매와 콘서트 등 눈코 뜰 새 없이 바쁜 스케줄 속에서도 아내와의 시간을 챙기며 대표 사랑꾼 남편임을 증명했다.태양은 최근 유튜브 채널 ‘핑계고’에 출연해 자신의 일상 루틴을 공개하며 ‘가정적인 집돌이’ 면모를 입증한 바 있다.하루 루틴을 묻는 질문에 태양은 “저는 아주 심플하다. 작업하고 일하는 거 외에는 가정에 충실하다. 저는 원래부터 집돌이었어서 거의 집에서 모든 것을 다한다”고 답한 바 있다.태양은 2018년 배우 민효린과 결혼했으며 2021년 아들을 품에 안았다.온라인뉴스부