“모텔 갔지만 애정행위 없었다”…결혼식 5일 만에 ‘불륜설’ 터진 양홍원

“래퍼 양홍원, 여성과 모텔 갔다” 폭로글 확산

소속사 “사실과 달라…폭로자가 금전 요구”

래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 양홍원 측은 이를 반박하며 법적 대응할 방침이라고 밝혔다. 사진은 양홍원의 결혼식 모습. ‘양홍원의 육아일기’ 인스타그램 캡처

래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 양홍원 측은 이를 반박하며 법적 대응할 방침이라고 밝혔다. 양홍원의 소속사 AP Alchemy 인스타그램 캡처

양홍원은 자신의 유튜브 채널을 통해 육아 일상을 공개하며 인기를 끌었다. 유튜브 ‘양홍원의 육아일기’ 캡처

래퍼 양홍원이 결혼식을 올린 지 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 양홍원 측은 이를 반박하며 법적 대응할 방침이라고 밝혔다.양홍원의 소속사 AP Alchemy는 23일 공식 입장을 내고 “폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물”이라며 “폭로자는 금전을 갈취하기 위해 양홍원과 피해 여성을 협박했으나, 뜻대로 되지 않자 허위 사실에 근거한 폭로를 한 상황”이라고 밝혔다.앞서 폭로자 A씨는 이날 소셜미디어(SNS)를 통해 양홍원이 결혼식을 치르기 수주 전 여성 B씨와 모텔에 갔다고 주장하며 통화 내역과 메시지 등을 공개했다.이에 대해 소속사는 “금전적으로 어려워진 A씨가 양홍원과 B씨가 함께 있었다는 점을 빌미로 기존 대화를 편집해 허위 사실에 근거한 금전을 요구했다”며 “양홍원과 B씨가 경찰에 신고하자 폭로자는 재차 대화와 통화 내역을 짜깁기해 이를 근거로 폭로를 진행한 것”이라고 반박했다.양홍원과 B씨는 각각 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.소속사에 따르면 당시 양홍원은 우연히 알게 된 A씨와 교류하고 있었으며, 공연이 끝난 후 A씨의 집에서 술을 마시게 됐다. 이후 A씨는 양홍원과 B씨에게 자신이 지정한 모텔로 가라며 퇴거를 요구했고, 양홍원과 B씨는 해당 장소를 떠나게 됐다.양홍원은 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 모텔에 가게 됐으며, 갈 곳이 없었던 B씨도 부득이하게 동행하게 됐다는 게 소속사 설명이다.소속사는 “양홍원은 객실에 들어가자마자 잠이 들었다”며 “시간이 지난 후 B씨는 잠들어 있던 양홍원을 깨우려 했으나 그 과정에서 발생할 수 있는 신체 접촉에 부담을 느껴 A씨에게 도움을 요청했고, 이후 A씨와 함께 귀가했다”고 전했다.또 “제시된 증거와 같이 양홍원과 B씨는 부득이하게 모텔에 동행한 사실은 인정한다”면서도 “술자리 과정에서도 별다른 대화를 나누지 않았으며, 객실 내에서도 애정 행위는 일절 없었다”고 강조했다.소속사는 “현재도 계획적인 조작이었다는 사실을 뒷받침할 폭로자 지인의 제보를 받고 있는 상황”이라며 “소속사는 폭로자 및 폭로자의 허위 사실을 확산하는 게시글과 댓글의 작성자들에 대한 엄정한 법적 대응을 할 예정”이라고 밝혔다.그러면서 “이와 별개로 소속 아티스트의 불미스러운 일로 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과드린다”며 “향후 유사한 일이 재발하지 않도록 방지 대책을 강구할 것을 약속드린다”고 덧붙였다.한편 양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 오랜 기간 교제해 왔으며, 2024년 11월 딸을 얻었다. 최근에는 유튜브 채널을 통해 육아 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다.윤예림 기자