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“재산 모두 남편에게” 충격…한고은, 유언장 공개했다

입력 2026 10 24 18:23 수정 2026 10 24 18:23
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유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


배우 한고은이 가상 유언장을 작성하고 자신의 모든 재산을 남편에게 남기겠다고 밝혔다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘한고은이 남편과 함께 변호사를 만나 유언장을 쓴 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은과 남편 신영수는 정재민 변호사를 만나 부부간 상속 등 이야기를 나누며 가상 유언장을 작성했다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


한고은은 “나는 내 재산 다 여보 가지고 하루 신비 잘 케어해라고 썼다”고 말했다.

그러면서 ‘내가 가진 재산은 남편 신영수에게 남깁니다. 하루와 신비(반려견) 잘 부탁해’라고 적은 유언장 내용을 공개했다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


신영수는 시계, 건물 등 가상의 재산 목록과 함께 ‘사랑해. 다음 세상에 또 만나요. 이번 생에는 나라를 구하지 못해서 만날 수 있을지 모르겠지만…’이라고 적었다.

한고은은 2015년 4세 연하의 비연예인 신영수와 결혼했다.

온라인뉴스부
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