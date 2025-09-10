“드럼 세탁기 대신 통돌이 찾는 이유”…전문가가 짚은 결정적 차이

가전제품 수리 업체를 운영하는 ‘가전 박사’ 이승훈 좋은하루홈케어 대표는 최근 드럼 세탁기 사용자들이 통돌이 세탁기로 갈아타고 있는 추세가 보인다고 전했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 영상 캡처

가전제품 수리 업체를 운영하는 ‘가전 박사’ 이승훈 좋은하루홈케어 대표는 최근 드럼 세탁기 사용자들이 통돌이 세탁기로 갈아타고 있는 추세가 보인다고 전했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 영상 캡처

가전제품 수리 업체를 운영하는 ‘가전 박사’ 이승훈 좋은하루홈케어 대표는 최근 드럼 세탁기 사용자들이 통돌이 세탁기로 갈아타고 있는 추세가 보인다고 전했다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 영상 캡처

최근 드럼 세탁기 사용자들이 통돌이 세탁기로 갈아타는 추세가 보인다는 한 전문가의 분석이 나왔다.지난 1일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘요즘 사람들이 다시 통돌이 세탁기로 갈아타는 진짜 이유’라는 영상이 올라왔다. 영상에는 통돌이가 세척력, 가격 등에서 드럼 세탁기보다 우수하다는 내용이 담겼다. 이 영상은 공개된 지 약 일주일 만에 조회수 130만회를 돌파했다.가전제품 수리 업체를 운영하는 이승훈 좋은하루홈케어 대표는 “2020년대 들어와서 드럼 세탁기가 우리나라에 갑자기 많이 보급됐는데 디자인적 요소가 한몫했다”며 “통돌이에 없던 건조 기능이 탑재돼서 드럼 세탁기가 인기를 끌었다”고 말했다.그러나 이 대표는 “최근 드럼 세탁기가 화재 위험 때문에 건조 기능이 빠지면서 통돌이랑 비교할 만한 대상이 없어졌다”며 “통돌이 성능도 드럼 세탁기 못지않게 좋아졌다. 물을 가열하는 삶는 기능도 잘 돼 있다. 세탁기 용량은 커졌지만 외형은 커지지 않아서 요즘에는 통돌이로 갈아타는 분들이 많다고 전해 들었다”고 했다.이 대표는 자신도 통돌이 세탁기를 사용하고 있다면서 통돌이의 장점과 성능을 설명했다.먼저 이 대표는 “드럼 세탁기는 빨래를 위로 들었다가 떨어뜨리는 낙차 방식으로 작동돼서 세척력이 비교적 높지 않다”며 “통돌이는 물을 채워서 와류 형태로 회전력에 의해 빨래가 되기 때문에 오염도 제거 성능이 더 좋다”고 말했다.특히 “드럼 세탁기는 이불이나 겨울철 패딩 등 부피가 큰 빨랫감을 세탁할 때 낙차가 잘 이뤄지지 않아 세탁기 멈춤 증상이 나타난다”며 “이불 빨래 등을 자주 한다면 통돌이를 추천한다”고 강조했다.또 드럼 세탁기는 물 온도를 가열하는 시간이 필요해서 통돌이보다 세탁 시간이 길다고 설명하며 “가족이 많거나 아이가 있어 빨랫감이 많이 나오거나 빨래 횟수가 많을 경우 통돌이를 추천한다”고 했다.그 밖에도 이 대표는 통돌이를 추천하는 이유로 저렴한 가격을 꼽기도 했다. 고장이 났을 때 수리 비용도 통돌이가 드럼 세탁기에 비해 더 저렴하다고 강조했다.다만 이 대표는 옷감 손상을 걱정한다면 드럼 세탁기를 사용하는 게 더 적합하다고 짚었다. 그는 “드럼 세탁기는 낙차 방식이라서 세척력이 조금 떨어지는 단점이 있지만, 옷감 손상도를 줄여준다는 장점도 있다”고 설명하면서도 “다만 옷감 손상도가 육안으로 봤을 때는 크게 차이 나지 않는다”고 부연했다.영상을 시청한 누리꾼들은 “통돌이와 드럼, 둘 다 사용해봤는데 통돌이가 더 깨끗하게 세탁되는 것 같다”, “통돌이로 돌아왔는데 이불 빨래를 시원하게 할 수 있어 만족한다”는 등의 반응을 보였다.다만 “통돌이는 옷감도 상하고, 세탁물도 엉킨다는 단점이 있어 드럼을 사용한다”, “요즘 옷이 더러워서 세탁하는 경우는 없어 통돌이의 세탁력이 그리 중요하진 않은 것 같다”는 의견도 있었다.최종범 인턴기자