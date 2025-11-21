[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 23일
입력 2025 11 21 01:21 수정 2025 11 21 01:21
쥐
48년생 : 큰 재물이 들어온다.
60년생 : 경영하는 일에 이익 있다.
72년생 : 일이 성취되고 운이 급상승.
84년생 : 복록이 스스로 온다.
96년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
소
49년생 : 너그러운 마음에 운도 따른다.
61년생 : 확신을 가져라.
73년생 : 괴로웠던 일이 사라진다.
85년생 : 새 일을 시작함이 좋다.
97년생 : 과감하게 밀고 나가라.
호랑이
50년생 : 결단성이 부족하다.
62년생 : 되로 주고 말로 받는다.
74년생 : 귀인이 돕겠다.
86년생 : 생각대로 밀고 나가라.
98년생 : 작은 것에 행운 있다.
토끼
51년생 : 겸손함이 최고다.
63년생 : 무리하게 계획 세워도 길하다.
75년생 : 유종의 미를 맺는다.
87년생 : 주는 만큼 받는다.
99년생 : 생각한 대로 잘 풀린다.
용
52년생 : 타인의 부러움을 사겠다.
64년생 : 마음이 편안하다.
76년생 : 질질 끌던 일이 해결.
88년생 : 좋은 일로 몸과 마음이 바쁘다.
00년생 : 의욕이 상승하는 날이다.
뱀
53년생 : 남동쪽에 길운 있다.
65년생 : 적극적으로 도전하라.
77년생 : 조금 더 연구하고 계획을 세워라.
89년생 : 가까스로 문제 해결.
01년생 : 마음대로 이루어진다.
말
54년생 : 일이 저절로 풀린다.
66년생 : 동조자가 나타난다.
78년생 : 형제간에 우애 있겠다.
90년생 : 끈기만 유지하면 대성.
02년생 : 현실에 충실하면 손해 없다.
양
43년생 : 아랫사람에게 신용 얻겠다.
55년생 : 소득이 증가한다.
67년생 : 소원을 성취한다.
79년생 : 집안의 근심거리가 해소된다.
91년생 : 목돈이 들어온다.
원숭이
44년생 : 금전운이 좋아진다.
56년생 : 귀인을 만나 대접받는다.
68년생 : 인정에 이끌리면 손해 본다.
80년생 : 재수가 대길하다.
92년생 : 투자에 좋은 날이다.
닭
45년생 : 앞길이 순탄하다.
57년생 : 재물의 지출이 줄어든다.
69년생 : 눈앞에 이익 있다.
81년생 : 만사가 태평한 날이다.
93년생 : 순조롭게 풀린다.
개
46년생 : 커다란 성과 있겠다.
58년생 : 양손에 만금을 구하는구나.
70년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.
82년생 : 소망한 일이 이루어진다.
94년생 : 좋지 않은 일이 해결된다.
돼지
47년생 : 공적인 일부터 해결하라.
59년생 : 뜻한 바 이루어진다.
71년생 : 하는 일마다 형통하다.
83년생 : 노고가 많으나 곧 풀릴 것이다.
95년생 : 즐거운 일이 있다.
