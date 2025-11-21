[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 23일

48년생 : 큰 재물이 들어온다.60년생 : 경영하는 일에 이익 있다.72년생 : 일이 성취되고 운이 급상승.84년생 : 복록이 스스로 온다.96년생 : 즐거운 일이 생기겠다.49년생 : 너그러운 마음에 운도 따른다.61년생 : 확신을 가져라.73년생 : 괴로웠던 일이 사라진다.85년생 : 새 일을 시작함이 좋다.97년생 : 과감하게 밀고 나가라.호랑이50년생 : 결단성이 부족하다.62년생 : 되로 주고 말로 받는다.74년생 : 귀인이 돕겠다.86년생 : 생각대로 밀고 나가라.98년생 : 작은 것에 행운 있다.토끼51년생 : 겸손함이 최고다.63년생 : 무리하게 계획 세워도 길하다.75년생 : 유종의 미를 맺는다.87년생 : 주는 만큼 받는다.99년생 : 생각한 대로 잘 풀린다.52년생 : 타인의 부러움을 사겠다.64년생 : 마음이 편안하다.76년생 : 질질 끌던 일이 해결.88년생 : 좋은 일로 몸과 마음이 바쁘다.00년생 : 의욕이 상승하는 날이다.53년생 : 남동쪽에 길운 있다.65년생 : 적극적으로 도전하라.77년생 : 조금 더 연구하고 계획을 세워라.89년생 : 가까스로 문제 해결.01년생 : 마음대로 이루어진다.54년생 : 일이 저절로 풀린다.66년생 : 동조자가 나타난다.78년생 : 형제간에 우애 있겠다.90년생 : 끈기만 유지하면 대성.02년생 : 현실에 충실하면 손해 없다.43년생 : 아랫사람에게 신용 얻겠다.55년생 : 소득이 증가한다.67년생 : 소원을 성취한다.79년생 : 집안의 근심거리가 해소된다.91년생 : 목돈이 들어온다.원숭이44년생 : 금전운이 좋아진다.56년생 : 귀인을 만나 대접받는다.68년생 : 인정에 이끌리면 손해 본다.80년생 : 재수가 대길하다.92년생 : 투자에 좋은 날이다.45년생 : 앞길이 순탄하다.57년생 : 재물의 지출이 줄어든다.69년생 : 눈앞에 이익 있다.81년생 : 만사가 태평한 날이다.93년생 : 순조롭게 풀린다.46년생 : 커다란 성과 있겠다.58년생 : 양손에 만금을 구하는구나.70년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.82년생 : 소망한 일이 이루어진다.94년생 : 좋지 않은 일이 해결된다.돼지47년생 : 공적인 일부터 해결하라.59년생 : 뜻한 바 이루어진다.71년생 : 하는 일마다 형통하다.83년생 : 노고가 많으나 곧 풀릴 것이다.95년생 : 즐거운 일이 있다.