logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 2일

입력 2025 12 02 03:22 수정 2025 12 02 03:22
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 주변사람의 도움 크겠다.

60년생 : 마음대로 이루어진다.

72년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.

84년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.

96년생 : 좋은 소식만 접하는구나.



49년생 : 충돌할 운이 있다.

61년생 : 이득이 없으므로 안정이 제일이다.

73년생 : 만사 형통하고 탄탄하다.

85년생 : 남을 모함하면 안 좋다.

97년생 : 너무 가까운 사람 믿지 마라.

호랑이

50년생 : 나쁜 기운이 있으니 유의.

62년생 : 말 조심해야 하겠다.

74년생 : 계획했던 일 제대로 안 된다.

86년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.

98년생 : 재물이 들어오는 운이다.

토끼

51년생 : 시비가 생기면 불리하다.

63년생 : 여러 사람의 의견을 받아 들여라.

75년생 : 기쁜 일 생겨난다.

87년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

99년생 : 자신의 실력 발휘하라.



52년생 : 가까운 이웃을 조심하라.

64년생 : 좋은 위치에 오르겠구나.

76년생 : 갈등 해소되면 의외의 재물 따른다.

88년생 : 마음이 편안한데 무엇이 두려우랴.

00년생 : 운이 조금씩 다가온다.



53년생 : 남쪽 방향이 행운의 방향이다.

65년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

77년생 : 최선을 다하여라.

89년생 : 북쪽으로 움직이지 마라.

01년생 : 순탄하게 풀려간다.



54년생 : 힘들수록 용기를 내어라.

66년생 : 한눈 팔지 마라.

78년생 : 건강에 너무 자부하지 마라.

90년생 : 낭패가 있을 수 있으니 몸조심.

02년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.



43년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.

55년생 : 타인의 부러움을 사겠다.

67년생 : 위축되기 쉬운 하루다.

79년생 : 윗사람에게 망신당한다.

91년생 : 곤란한 일 있겠구나.

원숭이

44년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.

56년생 : 일터에서 어려움 겪는다.

68년생 : 분수에 맞게 투자하라.

80년생 : 쓸데없이 고집 피우지 마라.

92년생 : 윗사람에게 칭찬 받는다.



45년생 : 일이 성사되며 재물 들어온다.

57년생 : 여러 사람 도움 받겠다.

69년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.

81년생 : 일을 늦추는 것도 좋겠다.

93년생 : 큰 일의 추진은 미루어라.



46년생 : 기분이 불안정한 하루다.

58년생 : 대인관계에 문제 있다.

70년생 : 사업에 어려움이 있을 듯.

82년생 : 오랜 인연일수록 신중해야 한다.

94년생 : 오해받기 쉬우니 나서지 마라.

돼지

47년생 : 친인척으로 인한 고민 있겠다.

59년생 : 뜻밖의 일로 어려움 겪는다.

71년생 : 솔직함이 유리하다.

83년생 : 수입이 늘어난다.

95년생 : 멀리 이동하면 불리하겠다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    thumbnail - ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

    thumbnail - 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

  3. 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

    thumbnail - 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

  4. 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

    thumbnail - 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

  5. 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

    thumbnail - 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

  6. ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착

    thumbnail - ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved