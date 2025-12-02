[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 2일

48년생 : 주변사람의 도움 크겠다.60년생 : 마음대로 이루어진다.72년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.84년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.96년생 : 좋은 소식만 접하는구나.49년생 : 충돌할 운이 있다.61년생 : 이득이 없으므로 안정이 제일이다.73년생 : 만사 형통하고 탄탄하다.85년생 : 남을 모함하면 안 좋다.97년생 : 너무 가까운 사람 믿지 마라.호랑이50년생 : 나쁜 기운이 있으니 유의.62년생 : 말 조심해야 하겠다.74년생 : 계획했던 일 제대로 안 된다.86년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.98년생 : 재물이 들어오는 운이다.토끼51년생 : 시비가 생기면 불리하다.63년생 : 여러 사람의 의견을 받아 들여라.75년생 : 기쁜 일 생겨난다.87년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.99년생 : 자신의 실력 발휘하라.52년생 : 가까운 이웃을 조심하라.64년생 : 좋은 위치에 오르겠구나.76년생 : 갈등 해소되면 의외의 재물 따른다.88년생 : 마음이 편안한데 무엇이 두려우랴.00년생 : 운이 조금씩 다가온다.53년생 : 남쪽 방향이 행운의 방향이다.65년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.77년생 : 최선을 다하여라.89년생 : 북쪽으로 움직이지 마라.01년생 : 순탄하게 풀려간다.54년생 : 힘들수록 용기를 내어라.66년생 : 한눈 팔지 마라.78년생 : 건강에 너무 자부하지 마라.90년생 : 낭패가 있을 수 있으니 몸조심.02년생 : 가는 곳마다 이익 있겠다.43년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.55년생 : 타인의 부러움을 사겠다.67년생 : 위축되기 쉬운 하루다.79년생 : 윗사람에게 망신당한다.91년생 : 곤란한 일 있겠구나.원숭이44년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.56년생 : 일터에서 어려움 겪는다.68년생 : 분수에 맞게 투자하라.80년생 : 쓸데없이 고집 피우지 마라.92년생 : 윗사람에게 칭찬 받는다.45년생 : 일이 성사되며 재물 들어온다.57년생 : 여러 사람 도움 받겠다.69년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.81년생 : 일을 늦추는 것도 좋겠다.93년생 : 큰 일의 추진은 미루어라.46년생 : 기분이 불안정한 하루다.58년생 : 대인관계에 문제 있다.70년생 : 사업에 어려움이 있을 듯.82년생 : 오랜 인연일수록 신중해야 한다.94년생 : 오해받기 쉬우니 나서지 마라.돼지47년생 : 친인척으로 인한 고민 있겠다.59년생 : 뜻밖의 일로 어려움 겪는다.71년생 : 솔직함이 유리하다.83년생 : 수입이 늘어난다.95년생 : 멀리 이동하면 불리하겠다.