[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 10일

입력 2025 12 10 02:38
48년생 : 재성의 기운이 오르니 소소한 이득이 따른다.

60년생 : 사람을 고를수록 관계가 편안해진다.

72년생 : 힘을 들이지 않아도 흐름이 붙는다.

84년생 : 억지로 꾸미지 말고 있는 그대로 유지하라.

96년생 : 기대한 만큼의 성과가 천천히 들어온다.



49년생 : 분주하지만 보람은 확실하다.

61년생 : 몸과 마음을 쉬게 해야 회복된다.

73년생 : 작게 움츠러드는 대신, 차분히 조정하라.

85년생 : 움직임은 가볍게, 결정은 천천히.

97년생 : 감정적으로 반응하지 않는 것이 유리하다.

호랑이

50년생 : 일의 매듭은 다시 확인해야 한다.

62년생 : 지나친 음식과 말은 오늘 손해를 만든다.

74년생 : 속도가 느려도 방향은 맞다.

86년생 : 감정의 파도가 빠르게 지나간다.

98년생 : 조급함을 내려놓을수록 기회가 선명해진다.

토끼

51년생 : 바라던 바가 순조롭게 열린다.

63년생 : 작은 장애가 계획 조정의 신호가 된다.

75년생 : 경사 소식은 뜻밖에서 온다.

87년생 : 사람의 인연이 도움으로 이어진다.

99년생 : 실속을 챙기는 태도가 좋다.



52년생 : 빠른 결정보다 차분한 정리가 먼저다.

64년생 : 타인의 도움은 분명하게 온다.

76년생 : 문화적 여유가 마음을 밝힌다.

88년생 : 관계는 깊게 말고 가볍게 유지하라.

00년생 : 낯선 제안은 한 번 더 검토하라.



53년생 : 운이 천천히 상승한다.

65년생 : 오늘은 관여보다 관망이 낫다.

77년생 : 자기 주장보다는 신중함을 우선하라.

89년생 : 말은 줄이고 행동을 정돈하라.

01년생 : 소문과 구설은 거리두면 사라진다.



54년생 : 서두를 필요 없다, 자연히 해결된다.

66년생 : 감정 표현은 조금 줄이는 것이 좋다.

78년생 : 평온한 기운이 흐르겠다.

90년생 : 새로운 기회는 다시 찾아온다.

02년생 : 결정은 오늘보다는 내일이 낫다.



43년생 : 흐름이 트이니 무리 없이 흘러간다.

55년생 : 새로운 소식이 도움 된다.

67년생 : 지금 상황을 유지하는 것이 안정이다.

79년생 : 결단은 차분히 이루어진다.

91년생 : 감정 기복을 조절하면 일이 수월하다.

원숭이

44년생 : 기다림이 결국 좋은 결과를 만든다.

56년생 : 변화를 받아들이는 태도가 필요하다.

68년생 : 작은 틈이 큰 누수가 될 수 있다.

80년생 : 재물과 명예가 고르게 따른다.

92년생 : 긴장을 풀면 관계가 더 가까워진다.



45년생 : 거래나 논의에 유리한 흐름.

57년생 : 타인의 영향은 최소화하라.

69년생 : 운은 천천히 상승하고 있다.

81년생 : 마음의 여유가 관계를 부드럽게 한다.

93년생 : 눈앞의 이득보다 후일을 보라.



46년생 : 편안한 기운이 함께한다.

58년생 : 작지만 확실한 소득이 있다.

70년생 : 기대를 낮추면 실속이 보인다.

82년생 : 지나친 말과 행동만 피하면 순조롭다.

94년생 : 너무 앞서가려 하지 마라.

돼지

47년생 : 노력한 만큼 결실을 보겠다.

59년생 : 감정 조절이 유리한 하루.

71년생 : 가볍게 밀면 자연스럽게 열린다.

83년생 : 체력 관리가 행운을 이어준다.

95년생 : 중요한 일은 여유를 갖고 진행하라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
