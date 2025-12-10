[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 10일

48년생 : 재성의 기운이 오르니 소소한 이득이 따른다.60년생 : 사람을 고를수록 관계가 편안해진다.72년생 : 힘을 들이지 않아도 흐름이 붙는다.84년생 : 억지로 꾸미지 말고 있는 그대로 유지하라.96년생 : 기대한 만큼의 성과가 천천히 들어온다.49년생 : 분주하지만 보람은 확실하다.61년생 : 몸과 마음을 쉬게 해야 회복된다.73년생 : 작게 움츠러드는 대신, 차분히 조정하라.85년생 : 움직임은 가볍게, 결정은 천천히.97년생 : 감정적으로 반응하지 않는 것이 유리하다.호랑이50년생 : 일의 매듭은 다시 확인해야 한다.62년생 : 지나친 음식과 말은 오늘 손해를 만든다.74년생 : 속도가 느려도 방향은 맞다.86년생 : 감정의 파도가 빠르게 지나간다.98년생 : 조급함을 내려놓을수록 기회가 선명해진다.토끼51년생 : 바라던 바가 순조롭게 열린다.63년생 : 작은 장애가 계획 조정의 신호가 된다.75년생 : 경사 소식은 뜻밖에서 온다.87년생 : 사람의 인연이 도움으로 이어진다.99년생 : 실속을 챙기는 태도가 좋다.52년생 : 빠른 결정보다 차분한 정리가 먼저다.64년생 : 타인의 도움은 분명하게 온다.76년생 : 문화적 여유가 마음을 밝힌다.88년생 : 관계는 깊게 말고 가볍게 유지하라.00년생 : 낯선 제안은 한 번 더 검토하라.53년생 : 운이 천천히 상승한다.65년생 : 오늘은 관여보다 관망이 낫다.77년생 : 자기 주장보다는 신중함을 우선하라.89년생 : 말은 줄이고 행동을 정돈하라.01년생 : 소문과 구설은 거리두면 사라진다.54년생 : 서두를 필요 없다, 자연히 해결된다.66년생 : 감정 표현은 조금 줄이는 것이 좋다.78년생 : 평온한 기운이 흐르겠다.90년생 : 새로운 기회는 다시 찾아온다.02년생 : 결정은 오늘보다는 내일이 낫다.43년생 : 흐름이 트이니 무리 없이 흘러간다.55년생 : 새로운 소식이 도움 된다.67년생 : 지금 상황을 유지하는 것이 안정이다.79년생 : 결단은 차분히 이루어진다.91년생 : 감정 기복을 조절하면 일이 수월하다.원숭이44년생 : 기다림이 결국 좋은 결과를 만든다.56년생 : 변화를 받아들이는 태도가 필요하다.68년생 : 작은 틈이 큰 누수가 될 수 있다.80년생 : 재물과 명예가 고르게 따른다.92년생 : 긴장을 풀면 관계가 더 가까워진다.45년생 : 거래나 논의에 유리한 흐름.57년생 : 타인의 영향은 최소화하라.69년생 : 운은 천천히 상승하고 있다.81년생 : 마음의 여유가 관계를 부드럽게 한다.93년생 : 눈앞의 이득보다 후일을 보라.46년생 : 편안한 기운이 함께한다.58년생 : 작지만 확실한 소득이 있다.70년생 : 기대를 낮추면 실속이 보인다.82년생 : 지나친 말과 행동만 피하면 순조롭다.94년생 : 너무 앞서가려 하지 마라.돼지47년생 : 노력한 만큼 결실을 보겠다.59년생 : 감정 조절이 유리한 하루.71년생 : 가볍게 밀면 자연스럽게 열린다.83년생 : 체력 관리가 행운을 이어준다.95년생 : 중요한 일은 여유를 갖고 진행하라.